A nyáron kinevezett Xabi Alonso együttese jól kezdte a La Liga idei szezonját, ugyanis három forduló után – mindössze egy gólt kapva – százszázalékos mérleggel állt. A Real Madridnak ráadásul a Real Sociedad otthonába is abszolút esélyesként utazott, hiszen a Királyi Gárda 2023 májusa óta nem kapott ki az idén még nyeretlen baszk csapattól.

Kylian Mbappé tarthatatlan volt, továbbra is megállíthatatlan a Real Madrid

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Tíz emberrel is nyert a Real Madrid

A Real Madrid kezdőjében ezúttal ott volt Kylian Mbappé, aki a válogatott szünetben Ukrajna és Izland ellen is betalált. Az előző idény európai aranycipőse ugyan az előző fordulóban, a Mallorca ellen nem tudott eredményes lenni, de ezúttal ismét ő volt, aki először villant. A második percben Mbappé beadása után Arda Güler szerzett gólt, ám a játékvezető les miatt ezt még érvénytelenítette.

Tíz perccel később viszont már szabályos góllal megszerezte a vezetést a Real Madrid. Mbappé csapott le a félpályánál egy hátra adott labdára, majd két védő közül kibújva kapura tört és könyörtelenül értékesítette a ziccert. A világbajnok francia csatár kirobbanó formában van, amit jól mutat, hogy szezonbeli negyedik gólját szerezte a negyedik bajnokiján.

KYLIAN MBAPPÉ WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/Jr3S2otxhG — TC (@totalcristiano) September 13, 2025

A gól után is Xabi Alonso legénysége irányította a meccset, Mbappé kapufával, Eder Militao pedig kétszer is veszélyes fejessel vetette észre magát, de Alex Remiro bravúrosan védeni tudott.

Vita robbant ki Huijsen kiállítása miatt

A 31. percben aztán emberhátrányba került a Real, miután Dean Huijsen mellett elesett a félpályánál kiugró Oyarzabal. A nyáron szerződtetett spanyol védőnek már a második piros lapját kapta mindössze a kilencedik meccsén a Real színeiben. Bár a visszajátszások alapján egyértelműnek tűnt a szabálytalanság, Xabi Alonso hevesen reklamált a kiállítás miatt, amiért sárga lapot adott neki a játékvezető.

If you still don't believe Barca has bought the referees, watch this. Huijsen wasn't the last man wth is this joke!



pic.twitter.com/x2oRmfTdJp — Preeti (@MadridPreeti) September 13, 2025

Az ítéletet sokan vitatták a közösségi médiában, mondván a bíró túlságosan szigorú volt és elég lett volna csak sárga lapot adnia, mivel Eder Militao egyvonalban helyezkedett, vagyis Huijsen nem utolsó emberként szabálytalankodott, ráadásul nem is volt egyértelmű gólhelyzet. Gil Manzano játékvezető ráadásul nem is nézte vissza az esetet.