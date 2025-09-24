Az olasz bajnoki címvédő Napoli kedden a hivatalos oldalán kürtölte világgá, hogy 2028. június 30-ig meghosszabbította Matteo Politano szerződését.

Matteo Politano a Napoli klubikonja lehet

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A 32 éves, 16-szoros olasz válogatott csatár 2020-ban csatlakozott a Napolihoz.

Politanót magához láncolta a Napoli

A 171 centi magas csatár Rómában született 1993-ban, és az AS Roma csapatában kezdett focizni, de az első csapatban soha nem lépett pályára tétmérkőzésen. Első profi csapata a másodosztályú Perugia volt, majd két idényt, a szintén a B ligában szereplő Pescarában töltött. Az élvonalban csak 2015-ben, 22 évesen mutatkozott be, amikor szerződtette a Sassuolo, ahol három idény során 110 meccsen 24 gólt rúgott.

Az Interben az első, kölcsönszezonja még elfogadható volt, a második idényben, Antonio Conte kinevezése után azonban már csak elvétve lépett pályára a kék-feketéknél. Így nem volt meglepő, hogy Politano a 2019-20-as és a 2020-21-es idényt is kölcsönben töltötte, méghozzá Nápolyban, ahol megtalálta a helyét. Alapember lett a csapatban, amellyel immár kétszeres olasz bajnok, és egyszeres kupagyőztes.

Amennyiben kitölti 2028 nyarán lejáró szerződését, úgy 36 évesen klubikonként távozhat a Vezúv lábától.

