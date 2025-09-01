Live
A kilencszeres válogatott Schön Szabolcs az ETO FC labdarúgócsapatához került kölcsönbe. Az NB I-es csapat hétfőn közösségi oldalán számolt be róla, hogy egyéves kölcsönszerződéssel, vételi opcióval érkezik a 24 esztendős játékos az angol harmadosztályban szereplő Boltontól.

Az NB I-ben szereplő ETO FC Győr nagy bejelentést tett: leigazolta a magyar válogatott Schön Szabolcsot a Bolton Wanderers együttesétől.

Schön Szabolcs, NB I, ETO
Schön Szabolcs az NB I-ben szereplő ETO játékosa lett
Fotó: ETO FC Győr

Hazatért az NB I-be Schön Szabolcs

Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali mindenese az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét 

- áll a posztban.

A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön tavaly igazolt a Boltonba, szerződése három évre szól, ebben az idényben még nem lépett pályára tétmérkőzésen. 

Az ETO öt forduló alatt szerzett kilenc pontjával hatodik az NB I-ben, a Konferencia-liga alapszakaszába nem jutott be - írja az MTI.

