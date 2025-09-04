Az NB I-es ZTE FC honlapjának tájékoztatása szerint mindkét játékos szerződését közös megegyezéssel bontották fel.
Huszti András fontos szerepet játszott a csapat védelmének megerősítésében, és
meghatározó tagja volt a 2023-ban Magyar Kupa-győztes csapatnak. Több mint hatvan mérkőzésen lépett pályára a zalaiak színeiben.
A zalaegerszegi születésű kapus, Senkó Zsombor a 2023/24-es szezonban mutatkozott be az élvonalban, majd kölcsönadták a szlovén NK Naftának. Bár a kölcsönszerződése idén nyáron lejárt, nem tér vissza a ZTE-hez.