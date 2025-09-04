Live
Nagytakarítás Zalaegerszegen. Több nagy bejelentést is tett a klub, Huszti András és Senkó Zsombor is távozott a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE csapatától.

Az NB I-es ZTE FC honlapjának tájékoztatása szerint mindkét játékos szerződését közös megegyezéssel bontották fel.

NB I, ZTE
Huszti András (jobbra) már nem az NB I-es ZTE játékosa
Fotó: ZTE FC

Két játékosától is megvált az NB I-es klub

Huszti András fontos szerepet játszott a csapat védelmének megerősítésében, és 

meghatározó tagja volt a 2023-ban Magyar Kupa-győztes csapatnak. Több mint hatvan mérkőzésen lépett pályára a zalaiak színeiben.

A zalaegerszegi születésű kapus, Senkó Zsombor a 2023/24-es szezonban mutatkozott be az élvonalban, majd kölcsönadták a szlovén NK Naftának. Bár a kölcsönszerződése idén nyáron lejárt, nem tér vissza a ZTE-hez.

