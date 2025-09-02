A Nyíregyháza kedden jelentette be, hogy leigazolta az NB I-ben még veretlen ETO FC Győr játékosát, Eneo Bitrit.

Eneo Bitri (j) az NB I-en belül váltott csapatot

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az ország egyik végéből a másikba igazolt az NB I-es focista

A háromszoros albán válogatott védő ebben az idényben nem lépett pályára a zöld-fehéreknél, tavaly viszont csapatkapitány volt, és 22 bajnokin öt gólt szerzett. A Nyíregyháza honlapjának tájékoztatása szerint a klubváltásnál elsőszámú szempont volt, hogy a Spartacus két belső védője tíz nappal korábban megsérült, a Diósgyőr elleni bajnokin (1-4) Temesvári Attila combizomszakadást szenvedett, majd a helyére beállt Alaxai Áron vállficammal fejezte be a mérkőzést, a szakmai stáb pedig mindkét magyar játékosra hosszabb ideig nem számíthat – derült ki az MTI szemléjéből.

Ugyancsak kedden jelent meg a nyíregyházi klub honlapján, hogy Zan Medved jövő nyárig kölcsönben a cseh élvonalban szereplő Slováckónál folytatja. A szlovén csatár 13 NB I-es mérkőzésen lépett eddig pályára, gólt nem nem szerzett.

