Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Egy plusz egyéves szerződést kötött kedden az ETO FC Győrt erősítő Eneo Bitrivel a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Nyíregyháza.

A Nyíregyháza kedden jelentette be, hogy leigazolta az NB I-ben még veretlen ETO FC Győr játékosát, Eneo Bitrit.

NB I Győr, 2025. február 27. Eneo Bitri (j) a Győr, és Matheus Saldanha (k), a Ferencváros játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott ETO FC Győr - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. február 27-én. A Ferencváros 4-3-ra nyert. MTI/Krizsán Csaba
Eneo Bitri (j) az NB I-en belül váltott csapatot
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az ország egyik végéből a másikba igazolt az NB I-es focista 

A háromszoros albán válogatott védő ebben az idényben nem lépett pályára a zöld-fehéreknél, tavaly viszont csapatkapitány volt, és 22 bajnokin öt gólt szerzett. A Nyíregyháza honlapjának tájékoztatása szerint a klubváltásnál elsőszámú szempont volt, hogy a Spartacus két belső védője tíz nappal korábban megsérült, a Diósgyőr elleni bajnokin (1-4) Temesvári Attila combizomszakadást szenvedett, majd a helyére beállt Alaxai Áron vállficammal fejezte be a mérkőzést, a szakmai stáb pedig mindkét magyar játékosra hosszabb ideig nem számíthat – derült ki az MTI szemléjéből.

Ugyancsak kedden jelent meg a nyíregyházi klub honlapján, hogy Zan Medved jövő nyárig kölcsönben a cseh élvonalban szereplő Slováckónál folytatja. A szlovén csatár 13 NB I-es mérkőzésen lépett eddig pályára, gólt nem nem szerzett.

