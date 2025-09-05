A német válogatott története során először kapott ki idegenben labdarúgó világbajnoki selejtezőn. Julian Nagelsmann együttese ugyan nagy fölényben játszott Szlovákiában, ugyanis hetven százalékban volt nála a labda, több helyzetet dolgozott ki, azonban a kaput mindössze négyszer találta el, s végül 2-0-s vereséget szenvedett. Németország így zsinórban harmadik tétmeccsét bukta el, legutóbb Olaszországot tudta legyőzni márciusban a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, ami az idei egyetlen sikere. Nem csoda, hogy a csütörtöki vb-selejtező után rengeteg kritikát kapott a csapat.

A német válogatott meglepő vereséget szenvedett Pozsonyban

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Nekiment saját játékosainak a német válogatott szövetségi kapitánya

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány érthetően csalódott volt a mérkőzés után, és a saját játékosait bírálta, akik szerinte lenézték a szlovákokat – derült ki a Magyar Nemzet szemléjéből.

„Nem akarom többi azt hallani, hogy mennyire sok minőségi, jó kvalitású labdarúgónk van, ez csakis az érzelmekről szól.

Kiválasztottam Németország legjobb játékosait, de hiába. Máskor talán gyengébb játékosokat kéne behívnom, ha ők legalább mindent beleadnak... Mindenkinek meg kell értenie, hogy egy ilyen mérkőzést úgy kell megközelítenünk, mint egy Bajnokok Ligája-elődöntőt. Általában bízom a játékosokban, ezért is hívom meg őket, de meg kell érteniük, ilyen hozzáállással nem lehet sikereket elérni"

– kritizálta Nagelsmann a játékosai hozzáállását.

Julian Nagelsmann nem fogta vissza magát a szlovákiai kudarc után

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A németek legendája is kiakadt

A korábbi német válogatott, jelenleg szakértőként tevékenykedő Bastian Schweinsteiger ugyancsak kérdőre vonta a játékosokat a történelmi kudarc után.

„Sajnálom, de a meccs egyetlen percében sem hittem, hogy nyerhetünk. Semmi sem lett belőle. Ez egy kemény vereség. Nagyon rosszak voltunk. Hiányoztak a jó passzok és semmi veszélyt nem jelentettünk az ellenfél kapujára. A játékosok testbeszéde 0-1 után megváltozott” – kezdte Schweinsteiger.

A játékosoknak magukba kell nézniük, mert ez nem volt jó teljesítmény. A szövetségi kapitány egész éjjel beszélhet, a játékosoknak ezt maguknak kell megérteniük”

– mondta a Bayern München és a Manchester United egykori középpályása, aki nem volt túl bizakodó a jövő évi világbajnoksággal kapcsolatban. „Örülnünk kell, ha egyáltalán kijutunk a világbajnokságra, ha úgy játszunk, ahogy tettük Szlovákia ellen”.