A jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának vasárnapi játéknapja két kiütéses győzelmet is hozott. A spanyolok idegenben verték 6-0-ra a törököket, a belgák pedig hazai pályán nyertek szintén hat góllal Kazahsztán ellen. A németek megszenvedtek az északírekkel, de végül győzni tudtak, a 3-1-es végeredményt Florian Wirtz egy csodás szabadrúgásgóllal állította be.

A szlovákok ellen meglepő vereséget szenvedő németek a második vb-selejtezőjüket jobban kezdték, Serge Gnabry már a 7. percben vezetést szerzett az északírek elleni meccsen.

Serge Gnabry szerzett vezetést a németeknek az északírek ellen
Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

Megmenekültek a németek az újabb pofontól, gáláztak a spanyolok és a belgák

A Bayern sztárja szépen lépett ki egy kiugratással, majd okosan emelte át a kapust, ám a németek nem tudtak előnnyel menni a szünetre, mert a 34. percben egy szöglet utáni kapáslövéssel az északírek kiegyenlítettek. Julian Nagelsmann csapata hatalmas fölényben játszott, de sokáig érett az újabb meglepetés, aztán a hajrában sikerült felőrölniük ellenfelüket a hazaiaknak. A 69. percben Nadiem Amiri szerzett ismét vezetést egy hatalmas védelmi hibát kihasználva, majd Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz szabadrúgásból lőtt gyönyörű gólt. A német válogatott végül 3-1-re nyert, ezzel fellélegezhet, mert csak sikerült begyűjtenie a három pontot.

Germany's midfielder #17 Florian Wirtz (C) scores the 3-1 goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group A football match between Germany and Northern Ireland on September 7, 2025 in Cologne, western Germany. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Florian Wirtz csodás gólt lőtt az északírek ellen
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Az Eb-címvédő spanyolok szemernyi esélyt sem adtak a törököknek, riválisukat idegenben végezték ki 6-0-ra. 

Luis de la Fuente együttese már a félidőben 3-0-ra vezetett, a második játékrészben pedig újabb három gólt szerzett. A Barcelona zseniális középpályása, Pedri duplázott, az Arsenal játékosa, Mikel Merino mesterhármasig jutott. Lamine Yamal ezúttal is tarthatatlan volt, két gólpasszt is kiosztott, majd a Real Madrid játékosával, Arda Gülerrel is sikerült összeakaszkodnia a Barca tinisztárjának.

A spanyolokhoz hasonlóan a belgák is gáláztak, a kétgólos Kevin de Bruyne vezérletével 6-0-ra ütötték ki hazai pályán Kazahsztán legjobbjait.

Eredmények:

A csoport:

Németország - Észak-Írország 3-1 (1-1)

Luxemburg-Szlovákia 0-1 (0-0)

A csoport állása: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Észak-Írország 3 (4-4), 3. Németország 3 (3-3), 4. Luxemburg 0

E csoport:

Törökország-Spanyolország 0-6 (0-3)

Georgia-Bulgária 3-0 (2-0)

A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Georgia 3 (5-3), 3. Törökország 3 (3-8), 4. Bulgária 0

G csoport:

Lengyelország-Finnország 3-1 (2-0)

Litvánia-Hollandia 2-3 (2-2)

A csoport állása: 1. Hollandia 10 pont/4 mérkőzés (14-3), 2. Lengyelország 10/5 (8-4), 3. Finnország 7/5, 4. Litvánia 3/5, 5. Málta 2/5

J csoport:

Belgium-Kazahsztán 6-0 (2-0)

Észak-Macedónia - Liechtenstein 5-0 (1-0)

A csoport állása: 1. Észak-Macedónia 11 pont/5 mérkőzés, 2. Belgium 10/4 (17-4), 3. Wales 10/5 (11-6), 4. Kazahsztán 3/5, 5. Liechtenstein 0/5

