A szlovákok ellen meglepő vereséget szenvedő németek a második vb-selejtezőjüket jobban kezdték, Serge Gnabry már a 7. percben vezetést szerzett az északírek elleni meccsen.

Serge Gnabry szerzett vezetést a németeknek az északírek ellen

Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

Megmenekültek a németek az újabb pofontól, gáláztak a spanyolok és a belgák

A Bayern sztárja szépen lépett ki egy kiugratással, majd okosan emelte át a kapust, ám a németek nem tudtak előnnyel menni a szünetre, mert a 34. percben egy szöglet utáni kapáslövéssel az északírek kiegyenlítettek. Julian Nagelsmann csapata hatalmas fölényben játszott, de sokáig érett az újabb meglepetés, aztán a hajrában sikerült felőrölniük ellenfelüket a hazaiaknak. A 69. percben Nadiem Amiri szerzett ismét vezetést egy hatalmas védelmi hibát kihasználva, majd Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz szabadrúgásból lőtt gyönyörű gólt. A német válogatott végül 3-1-re nyert, ezzel fellélegezhet, mert csak sikerült begyűjtenie a három pontot.

Florian Wirtz csodás gólt lőtt az északírek ellen

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Az Eb-címvédő spanyolok szemernyi esélyt sem adtak a törököknek, riválisukat idegenben végezték ki 6-0-ra.

Luis de la Fuente együttese már a félidőben 3-0-ra vezetett, a második játékrészben pedig újabb három gólt szerzett. A Barcelona zseniális középpályása, Pedri duplázott, az Arsenal játékosa, Mikel Merino mesterhármasig jutott. Lamine Yamal ezúttal is tarthatatlan volt, két gólpasszt is kiosztott, majd a Real Madrid játékosával, Arda Gülerrel is sikerült összeakaszkodnia a Barca tinisztárjának.

Lamine Yamal x Arda Güler. pic.twitter.com/JPqZAjttzo — Gio Guler 🇹🇷 (@GioGuler15) September 7, 2025

A spanyolokhoz hasonlóan a belgák is gáláztak, a kétgólos Kevin de Bruyne vezérletével 6-0-ra ütötték ki hazai pályán Kazahsztán legjobbjait.

Eredmények:

A csoport:

Németország - Észak-Írország 3-1 (1-1)

Luxemburg-Szlovákia 0-1 (0-0)

A csoport állása: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Észak-Írország 3 (4-4), 3. Németország 3 (3-3), 4. Luxemburg 0

E csoport:

Törökország-Spanyolország 0-6 (0-3)

Georgia-Bulgária 3-0 (2-0)

A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Georgia 3 (5-3), 3. Törökország 3 (3-8), 4. Bulgária 0

G csoport:

Lengyelország-Finnország 3-1 (2-0)

Litvánia-Hollandia 2-3 (2-2)

A csoport állása: 1. Hollandia 10 pont/4 mérkőzés (14-3), 2. Lengyelország 10/5 (8-4), 3. Finnország 7/5, 4. Litvánia 3/5, 5. Málta 2/5