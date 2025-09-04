Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
Európában is elkezdődtek a labdarúgó világbajnoki selejtezők csütörtökön este. A nap meglepetését Németország szolgáltatta azzal, hogy simán kikapott Szlovákiától.

Marco Rossi legénysége csak szombaton este játszik majd Dublinban Írország legjobbjai ellen, de így sem maradtunk már csütörtök este sem európai világbajnoki selejtezők nélkül. A csütörtöki napon összesen nyolc párosítást láthattak a nézők, ezek közül pedig a legnagyobb meglepetést Németország okozta azzal, hogy simán, 2-0-ra kikaptak Szlovákia vendégeként és rögtön nehéz helyzetbe hozták magukat az első fordulót követően.

Németország beleszaladt a selejtezőn a szlovák késbe
Németország beleszaladt a selejtezőn a szlovák késbe
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Németország vereséggel kezdett a selejtezőkben

A szlovákok mindkét félidőben egy-egy gólt szereztek, előbb Hancko, majd a szünetet követően Strelec volt eredményes (42. és 55. percekben). A németek sem a 70%-os labdabirtoklási fölényükkel, sem a négy kaput eltaláló lövésükkel nem mentek sokra a mérkőzésen.

A másik meccseket nézve, a belgák magabiztosan, 6-0-ra verték Liechtensteint, a hollandok ellen az utolsó percekben egyenlítettek a lengyelek (1-1), míg a spanyolok a félidei 3-0-ás előnyt megőrizve gyűjtötték be a három pontot Bulgáriában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!