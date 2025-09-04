Marco Rossi legénysége csak szombaton este játszik majd Dublinban Írország legjobbjai ellen, de így sem maradtunk már csütörtök este sem európai világbajnoki selejtezők nélkül. A csütörtöki napon összesen nyolc párosítást láthattak a nézők, ezek közül pedig a legnagyobb meglepetést Németország okozta azzal, hogy simán, 2-0-ra kikaptak Szlovákia vendégeként és rögtön nehéz helyzetbe hozták magukat az első fordulót követően.

Németország beleszaladt a selejtezőn a szlovák késbe

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Németország vereséggel kezdett a selejtezőkben

A szlovákok mindkét félidőben egy-egy gólt szereztek, előbb Hancko, majd a szünetet követően Strelec volt eredményes (42. és 55. percekben). A németek sem a 70%-os labdabirtoklási fölényükkel, sem a négy kaput eltaláló lövésükkel nem mentek sokra a mérkőzésen.

A másik meccseket nézve, a belgák magabiztosan, 6-0-ra verték Liechtensteint, a hollandok ellen az utolsó percekben egyenlítettek a lengyelek (1-1), míg a spanyolok a félidei 3-0-ás előnyt megőrizve gyűjtötték be a három pontot Bulgáriában.