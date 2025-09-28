Nem fegyelmezetlenség és nem is Arne Slot edző büntetése áll a háttérben: Rio Ngumoha pusztán életkora miatt léphet be a Liverpool felnőtt öltözőjébe – hívta fel rá a figyelmet a Bors. Az angol szabályok egyértelműek: a 18 év alatti futballisták nem készülhetnek a nagyokkal egy helyen, így hiába Szoboszlai Dominik csapattársa, a 17 éves tini egyelőre csak a felnőtt csapat öltözőjének ajtajáig juthat.

Rio Ngumoha és Szoboszlai Dominik együtt ünnepel. A Liverpool öltözőjére speciális szabályok érvényesek

Fotó: Liverpool FC

A fiatal játékosokat védik a szigorú szabályokkal

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa: a fiatalkorú labdarúgók szerződésére, fizetésére és mindennapjaira is szigorú korlátozások vonatkoznak, amelyek célja a játékosvédelem – ugyanakkor a kluboknak is kihívás, hogyan kezeljenek egy ennyire fiatal, mégis kirobbanó tehetséget. Ria Ngumoha például csak a minap írhatta alá első profi szerződését a Liverpoollal, azok után, hogy betöltötte a tizenhetedik életévét

A Liverpool a Chelsea-től happolta el

Ngumoha 2024 szeptemberében igazolt a Liverpoolhoz, miután a klub sikerrel happolta el őt a Chelsea akadémiájáról. A 17 éves csatár gyorsan bizonyított: alig pár hét alatt öt tétmeccsen is pályára lépett, és Newcastle ellen a 100. percben lőtt győztes góljával egy csapásra a szurkolók kedvence lett. Nem véletlen, hogy szinte a születésnapja után azonnal megkapta első profi szerződését.

Rioa Ngumoha is ludas volt a Crystal Palace elleni vereségért

A hétvégén a Crystal Palace elleni bajnokin csereként lépett pályára. A meccs azonban nem sikerült fényesen: a hajrában előbb Kerkez Milos hibázott, a rossz felszabadítás miatt jöhetett partdobással a Crystal Palace. Aztán éppen Ngumoha nem tudta elfejelni a labdát, amelyből végül a londoniak győztes gólja született. Bár hibája fiatal korát mutatja, a Liverpoolnál senki nem vonja kétségbe, hogy a tini óriási jövő előtt áll. Szoboszlai Dominik és a többiek mellett már most tanulhatja, mit jelent igazán világklasszis futballistának lenni.



