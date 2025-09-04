Visszatért a Videoton labdarúgó-csapatához a klub korábbi közönségkedvenc játékosa, Nikolics Nemanja. A 37 éves 43-szoros válogatott csatár két részletben összesen hét idényt töltött a piros-kékeknél, most pedig sportszakmai igazgatóként tér vissza Fehérvárra.

Nikolics Nemanja 2022 után tér vissza a Videothonhoz

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nikolics Nemanja újra Fehérváron

A korábbi válogatott csatár visszatérését Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere jelentette be.

„Megállapodásunk szerint mostantól sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-nevelés rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a Klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeink szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal” – írta közösségi oldalán a városvezető.

A hírt aztán az NB II-ben szereplő korábbi bajnokcsapat is megerősítette. A Videotont a tavaszi kiesés után 6 fordulót követően csak két pont választja el a kiesőhelyektől a másodosztályban.