A klub közleményében megköszönte a portugál szakember munkáját, kiemelve az előző szezon hetedik helyezését, illetve az El-szereplés kiharcolását, és indokként a „legutóbbi fejleményeket” jelölte meg. A Nottingham Forest vasárnap 3-0-ra kikapott otthon a West Hamtől, és jelenleg tizedik a tabellán.

A Nottingham Forest edzőjének három forduló után mennie kellett

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az 51 éves tréner 2023 decemberében ült le a kispadra, és már régóta feszült volt a viszonya a görög tulajdonossal, Evangelosz Marinakisszal. Két hete arról beszélt, hogy tovább romlott a kapcsolata a milliárdossal, aki az előző idényben egy meccs után – nagy feltűnést keltve – hevesen vitatkozott vele a pályán. Espirito Santo júniusban még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá. Ami az utódlást illeti, az angol sajtó az ausztrál Ange Postecoglouról ír, aki legutóbb a Tottenham Hotspur edzője volt – számolt be róla az MTI.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

A magyar bajnoki címvédő január 29-én zárja az Európa-liga alapszakaszát az angol Nottingham Forest vendégeként.