A klub közleményében megköszönte a portugál szakember munkáját, kiemelve az előző szezon hetedik helyezését, illetve az El-szereplés kiharcolását, és indokként a „legutóbbi fejleményeket” jelölte meg. A Nottingham Forest vasárnap 3-0-ra kikapott otthon a West Hamtől, és jelenleg tizedik a tabellán.
Az 51 éves tréner 2023 decemberében ült le a kispadra, és már régóta feszült volt a viszonya a görög tulajdonossal, Evangelosz Marinakisszal. Két hete arról beszélt, hogy tovább romlott a kapcsolata a milliárdossal, aki az előző idényben egy meccs után – nagy feltűnést keltve – hevesen vitatkozott vele a pályán. Espirito Santo júniusban még hároméves szerződéshosszabbítást írt alá. Ami az utódlást illeti, az angol sajtó az ausztrál Ange Postecoglouról ír, aki legutóbb a Tottenham Hotspur edzője volt – számolt be róla az MTI.
A magyar bajnoki címvédő január 29-én zárja az Európa-liga alapszakaszát az angol Nottingham Forest vendégeként.