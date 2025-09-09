Izrael továbbra is semleges helyszínen rendezi mérkőzéseit, így hétfő este Debrecen adott otthont a válogatott Olaszország elleni világbajnoki selejtezőjének. A találkozó gólgazdag küzdelmet hozott: az olasz csapat 5-4-re nyert, ezzel négy forduló után kilenc ponttal a csoport második helyén áll Norvégia mögött. Izrael szintén kilencpontos, de már öt mérkőzést lejátszott.

Az olasz szurkolók tiltakoznak Izrael gázai beavatkozása ellen a Debrecenben játszott világbajnoki selejtezőn Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A sporteseményt politikai tartalmú rendbontások kísérték. Az izraeli himnusz alatt az olasz szurkolók hátat fordítottak, pfújoltak, majd „Stop” feliratú táblákat mutattak fel, a gázai háború befejezését követelve. Az izraeli válogatott játékosai közben fekete karszalagot viseltek, megemlékezve a mérkőzés napján történt jeruzsálemi terrortámadás hat áldozatáról. A környéken fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, ennek ellenére néhány száz szurkoló bejutott a lelátóra.

Olasz civil kezdeményezés Izrael kizárására

Az olasz edzők országos szövetsége (AIAC) a közelmúltban nyílt levélben fordult az olasz futballszövetséghez, és kérte, hogy az UEFA-n és a FIFA-n keresztül függesszék fel Izrael tagságát. A szervezet elnöke, Renzo Ulivieri morális kötelességre hivatkozva indokolta a kezdeményezést. Az AIAC szerint a nemzetközi futballnak is felelősséget kell vállalnia a gázai konfliktus ügyében.

Vajon mit lép az UEFA?

A debreceni események így újabb nyomást helyezhetnek az európai szövetségre, hiszen a pályán kívüli feszültség legalább annyira központi téma volt, mint a kilenc gólt hozó mérkőzés. Olaszország ötször volt eredményes, Izrael négyszer, így alakult ki az 5-4-es végeredmény.

Az is közismert, hogy az UEFA és a FIFA is tiltja a futballmérkőzéseken a politikai tartalmú megnyilvánulásokat, tehát nem kizárt, hogy az olasz szövetséget számon kérik szurkolói viselkedése miatt.

A győzelem ellenére az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso nem volt elégedett a teljesítménnyel. Úgy fogalmazott, hogy csapata „röhejes gólokat” engedett, a védekezés törékeny volt, és a túlzottan nyílt játék lehetőséget adott az ellenfélnek.