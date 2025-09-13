A RB Leipzigben Gulácsi és Orbán is végigjátszotta a találkozót, melynek egyetlen gólját Johan Bakayoko lőtte a 40. percben. A korábbi 58-szoros válogatott Gulácsi az első fordulóban hat gólt kapott a Bayern München otthonában, azóta viszont a második találkozóját hozta le nullára.

Willi Orbánt nem lehetett átjátszani a Mainz elleni találkozón

Fotó: Uwe Anspach/dpa Picture-Alliance via AFP

A Sofascore értékelése alapján a mérkőzés legjobbja a 60-szoros magyar válogatott Willi Orbán lett, aki 8.3-as értékelést kapott.

Orbán volt a Leipzig legjobbja, Gulácsi lehúzta a rolót

A 32 éves Orbánnak a mérkőzés során 23 tisztázása és egy blokkolt lövése volt. A magyar válogatott védő emellett 11 fejpárbajból nyolcat megnyert, a földön pedig három párharcból háromszor jött ki győztesen. Orbánnak három hosszú indítása is volt a meccsen, mindhárom sikeres volt. Ráadásul egyszer sem tudták kicselezni a mérkőzésen.

A Dortmund félidei kétgólos előnyét a mérkőzés végéig megtartotta a Budu Zivzivadze kiállítása miatt a 22. perctől emberhátrányban játszó Heidenheim ellen.

A Wolfsburg fordulatos találkozón játszott 3-3-as döntetlent a vendég Kölnnel, a hazaiaknál Dárdai Bence nem jutott szerephez.

Schäfer András sérülés miatt nem volt az Union Berlin keretében. A fővárosi együttes otthon kapott ki a Hoffenheimtől.

Bundesliga, 3. forduló:

FSV Mainz 05-RB Leipzig 0-1 (0-1)

FC Heidenheim-Borussia Dortmund 0-2 (0-2)

VfL Wolfsburg-1. FC Köln 3-3 (1-1)

Union Berlin-TSG 1899 Hoffenheim 2-4 (0-2)

SC Freiburg-VfB Stuttgart 3-1 (0-1)