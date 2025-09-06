Live
Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott megkezdi szereplését a világbajnoki-selejtezősorozatban, ráadásul rögtön az egyik legfontosabb mérkőzéssel Írország vendégeként. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is készül a sorsdöntő dublini találkozóra, és nagyon szurkol Marco Rossi csapatának.

Reálisan nézve a négycsapatos vb-csoportban éppen Írország lehet a magyar csapat legnagyobb ellenfele, vagyis az erőviszonyokat tekintve talán a legfontosabb mérkőzéssel kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a magyar labdarúgó-válogatott, amely 1986 után juthat ki ismét a sportág legnagyobb seregszemléjére. Sok szurkoló mellett a mérkőzésre Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is készül.

orbán viktor is szurkol a magyar válogatottnak
Orbán Viktor is szurkol a magyar válogatottnak
Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

Orbán Viktor üzent a magyar válogatottnak

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta a hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a sorsdöntő vb-selejtező előtt.

