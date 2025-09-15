Hatalmas volt a rémület az amerikai női profiligában rendezett meccsen, miután összeesett a pályán a válogatott sztárjátékos, Savannah DeMelo.

A 27 éves focistát azonnal

ellátták az orvosi stáb tagjai, majd a közeli seattle-i kórházba szállították.

A klub későbbi közleménye szerint DeMelo stabil állapotban és eszméleténél van, és további vizsgálatokon esik át.

Savannah azonnali ellátásban részesült a pályán, állapota stabil és eszméleténél van. További kivizsgálásra a helyi kórházba szállították

– írta a klub hivatalos közleményében.

A Nemzeti Női Labdarúgó Liga (NWSL) megerősítette, hogy a mérkőzést nem játszották tovább, elsődlegesnek nevezve a középpályás egészségét és biztonságát. A liga hozzátette: minden találkozón a legmagasabb orvosi és sürgősségi ellátási protokollok betartására törekednek. A félbeszakadt mérkőzést későbbi időpontban pótolják.

Korábbi egészségügyi problémák

A helyzet különösen aggasztó, mivel DeMelo korábban már átélt egy hasonló helyzetet ebben a szezonban.

Március 22-én a Bay FC elleni mérkőzésen szédülésre és légszomjra panaszkodott, majd hordágyon kellett levinni a pályáról. Később kiderült, hogy Graves-kórban és pajzsmirigy-túlműködésben (hipertireózis) szenved, amelyek többek között gyors szívverést, extrém fáradtságot, hőérzékenységet és nehézlégzést okozhatnak.

Azonnal érkezett a segítség az amerikai focistához

A játékos májusban az ESPN-nek nyilatkozva elmondta, hogy

a diagnózis előtt szinte lehetetlennek érezte végigjátszani a 90 percet: már a 25. perc környékén heves szívdobogás és légszomj kínozta. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani eset közvetlenül összefügg-e a betegségeivel.

DeMelo Kaliforniában született, és profi pályafutását 2022-ben kezdte meg a Racing Louisville FC-ben, ahol eddig 20 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve. Hamar a klub egyik kulcsjátékosává vált.

A válogatottban eddig hét alkalommal kapott lehetőséget. Első fellépésére a 2023-as női világbajnokság előtt, Wales ellen került sor. A tornán csereként pályára lépett a Vietnam és a Hollandia elleni csoportmeccseken is. Legutóbb pedig 2023 decemberében, Kína ellen viselhette a címeres mezt, amelyen az Egyesült Államok 3-0-ra nyert.