Ousmane Dembélé a francia élvonalbeli Rennes együttesében kezdte pályafutását, 2016-ban pedig felfigyelt rá, majd szerződtette a Borussia Dortmund, de akkor ismerte meg igazán a nevét a világ, amikor egy évvel később a Barcelona a PSG-hez távozott Neymar helyére leigazolta.
A francia támadóért csillagászati összeget, 148 millió eurót fizettek a katalánok 2017 nyarán a németeknek, ezek után pedig érthetően nagyon sokat vártak tőle, ráadásul a Neymar távozásával hátra hagyott űrt is be kellett volna töltenie. Dembélé dortmundi távozása botrányosra sikeredett, a BVB nem akarta elengedni őt, azonban amikor a fiatal támadó értesült a Barcelona érdeklődéséről, sztrájkba kezdett, és napokig azt sem lehetett tudni, hol van éppen. A francia szélső végül távozni tudott Németországból, de új klubjánál már a bemutatása után a szurkolók célpontjává vált.
Pillanatok alatt mémmé vált az a jelenet, amikor Dembélé dekázni és trükközni próbált Barca-mezben,
de ügyetlen mozdultai egyáltalán nem azt tükrözték, hogy egy topjátékos érkezett volna a La Ligába.
A francia támadó a meccseken sem tudta lenyűgözni a Camp Nou közönségét, az érkezése után sérülés miatt mindjárt fél évre kidőlt, 17 bajnokin csak három gólig jutott első barcelonai idényében. A 2018-as oroszországi világbajnokságról a francia válogatott tagjaként aranyéremmel térhetett vissza, de a katalánoknál a második szezonjában sem tudta igazolni, hogy megérte őrült összeget fizetni érte. Sorozatos sérülései mellett a balhéival sikerült még kitűnnie Dembélének, akinek a hozzáállását és az életvitelét rengeteg kritika érte.
A hírek szerint az étrendjével is hatalmas gondok voltak, számos alkalommal fogyasztott gyorséttermi ételeket, a klub szakácsa által neki készített haltál pedig gyakran a kukában landolt. Az Inter elleni BL-meccsen azért nem játszhatott, mert a meccs előtti megbeszélésről 25 percet késett, a franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps sem nézte jó szemmel Dembélé kihágásait.
Az egyik legemlékezetesebb balhéja az volt, amikor 2018 novemberében azért hagyott ki egy edzést, mert a barátaival egész éjszakán át tartó videójáték-partit csapott,
reggel pedig elfelejtett felkelni. Ezek után a klubnak azt hazudta, hogy gyomorbántalmai vannak, de amikor a klub orvosa meg akarta vizsgálni, villámgyorsan meggyógyult.
Barcelonai időszakát a balhéi mellett a rengeteg sérülése is nagyban hátráltatta, hat idénye alatt 784 napot és 119 meccset hagyott ki, tehát a munkaidejének több mint az egyharmadát táppénzen töltötte. Xavi 2021-es érkezése jó hatással volt Dembélé játékára, a francia támadó javuló formát mutatott a katalán szakember irányítása alatt, ám 2023-ban mégis a távozás mellett döntött, holott egy évvel korábban két esztendővel meghosszabbította a szerződését.
A Barca 2023 nyarán 50 millió euróért adta el a PSG-nek a világbajnok játékost, tehát közel 100 millió eurót bukott rajta. Luis Enrique együttesében Dembélé megkapta a 10-es mezt, első párizsi idényében 42 meccsen 6 góllal és 15 gólpasszal zárt, a francia bajnokságot és a Francia Kupát is megnyerte, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig jutott új klubjával. A Dortmund elleni BL-elődöntős párharc mindkét meccsét 1-0-ra bukta el a Paris Saint-Germain, amely csak kapufákig jutott német riválisa ellen.
Nyáron aztán Kylian Mbappé a Real Madridhoz távozott, így egy csapásra Dembélé lett a csapat első számú sztárja.
Mindezt pedig igazolni is tudta a 2024/2025-ös idényben.
A PSG klasszisa számára csodásan sikerült az előző évad, pályafutása messze legjobb szezonját futotta. 49 meccsen 33 gólt lőtt, mellette pedig kiosztott 15 gólpasszt is. Csapatával a bajnoki cím mellett megnyerte a Francia Kupát, valamint a Bajnokok Ligáját is. A Ligue 1-ben megválasztották a szezon legjobb játékosának, nem mellesleg a góllövőlistán is az élen végzett holtversenyben Mason Greenwooddal. Mbappé eladása is jót tett a klubnak, és Dembélének is, aki Bradley Barcola, a januárban igazolt Hvicsa Kvarachelia és a 19 éves Désiré Doué oldalán ellenállhatatlanul futballozott a támadószekcióban. A BL-győzelem után ki is kiáltották őt az Aranylabda legnagyobb esélyesének. „Dembélének adnám az Aranylabdát. Ahogy ma este védekezett már önmagában megérdemelné, hogy ő nyerje a díjat. Így kell vezetni egy csapatot.
Gólokat lő, trófeákat nyer, védekezik, és elképesztő, ahogy nyomást helyez az ellenfélre. Semmi kétség, nálam Ousmane az aranylabdás”
– mondta a BL-finálé után a PSG edzője, akinek igaza is lett, mert játékosa szeptemberben át is vehette a legrangosabb egyéni díjat Párizsban.
„Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes. Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan számomra, mint egy apa.
Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, az edzőnek is – aki szintén olyan számomra, mint egy apa – és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg”
– mondta a jelenleg sérüléssel bajlódó Dembélé a díj átvételekor, majd könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.
A világ jelenlegi legjobb futballistájával néhány év alatt hatalmasat fordult a világ, hiszen nem is olyan régen még egy fegyelmezetlen, balhés fiatal hírében állt, azonban 28 éves korára érett futballista, igazi csapatjátékos vált belőle. Dembélé az előző idényben nyújtott teljesítménye alapján megérdemelten hódította el az Aranylabdát, így legalább egy évig elmondhatja magáról, hogy ő a földkerekség legjobb labdarúgója.