Ousmane Dembélé a francia élvonalbeli Rennes együttesében kezdte pályafutását, 2016-ban pedig felfigyelt rá, majd szerződtette a Borussia Dortmund, de akkor ismerte meg igazán a nevét a világ, amikor egy évvel később a Barcelona a PSG-hez távozott Neymar helyére leigazolta.

Ousmane Dembélére a Dortmundban nyújtott teljesítménye miatt figyelt fel a Barcelona

Fotó: GUIDO KIRCHNER / DPA

Ousmane Dembélé sorozatos botrányai és barcelonai bukása

A francia támadóért csillagászati összeget, 148 millió eurót fizettek a katalánok 2017 nyarán a németeknek, ezek után pedig érthetően nagyon sokat vártak tőle, ráadásul a Neymar távozásával hátra hagyott űrt is be kellett volna töltenie. Dembélé dortmundi távozása botrányosra sikeredett, a BVB nem akarta elengedni őt, azonban amikor a fiatal támadó értesült a Barcelona érdeklődéséről, sztrájkba kezdett, és napokig azt sem lehetett tudni, hol van éppen. A francia szélső végül távozni tudott Németországból, de új klubjánál már a bemutatása után a szurkolók célpontjává vált.

Pillanatok alatt mémmé vált az a jelenet, amikor Dembélé dekázni és trükközni próbált Barca-mezben,

de ügyetlen mozdultai egyáltalán nem azt tükrözték, hogy egy topjátékos érkezett volna a La Ligába.

Dembélé volverá a ser presentado en Barcelona por la renovación de su contrato. Lo confirmó Joan Laporta, presidente del club. Imposible olvidar cuando ocurrió por primera vez 😂pic.twitter.com/y7Do3Szgim — VSports Team (@VSportsTM) July 13, 2022

A francia támadó a meccseken sem tudta lenyűgözni a Camp Nou közönségét, az érkezése után sérülés miatt mindjárt fél évre kidőlt, 17 bajnokin csak három gólig jutott első barcelonai idényében. A 2018-as oroszországi világbajnokságról a francia válogatott tagjaként aranyéremmel térhetett vissza, de a katalánoknál a második szezonjában sem tudta igazolni, hogy megérte őrült összeget fizetni érte. Sorozatos sérülései mellett a balhéival sikerült még kitűnnie Dembélének, akinek a hozzáállását és az életvitelét rengeteg kritika érte.

A hírek szerint az étrendjével is hatalmas gondok voltak, számos alkalommal fogyasztott gyorséttermi ételeket, a klub szakácsa által neki készített haltál pedig gyakran a kukában landolt. Az Inter elleni BL-meccsen azért nem játszhatott, mert a meccs előtti megbeszélésről 25 percet késett, a franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps sem nézte jó szemmel Dembélé kihágásait.

Az egyik legemlékezetesebb balhéja az volt, amikor 2018 novemberében azért hagyott ki egy edzést, mert a barátaival egész éjszakán át tartó videójáték-partit csapott,

reggel pedig elfelejtett felkelni. Ezek után a klubnak azt hazudta, hogy gyomorbántalmai vannak, de amikor a klub orvosa meg akarta vizsgálni, villámgyorsan meggyógyult.