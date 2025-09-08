A franciák ugyan 2-0-ra nyertek Ukrajnában, ám a győzelmük vezéráldozatokkal járt, mert az Aranylabda első számú esélyese, Ousmane Dembélé, valamint Desiré Doué is megsérült a meccsen. A PSG kulcsemberei több mérkőzésre is kidőltek, a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-rangadón sem játszhatnak, ez pedig mélységesen felháborította a BL-címvédő klubot.

Ousmane Dembélé megsérült az ukránok elleni vb-selejtezőn

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ousmane Dembélé és Desiré Doué sérülése miatt hőbörög a PSG

Doué a félidőben jött le, miután meghúzódott a vádlija, a helyére pedig klubtársa, Dembélé állt be, aki később szintén megsérült. Az Aranylabda nagy esélyese a 81. percben combhajlító-sérülést szenvedett, ezért őt is le kellett hoznia Didier Deschamps szövetségi kapitánynak.

A PSG megerősítette, hogy utóbbi játékos hat hétig, előbbi pedig körülbelül négy hétig nem léphet pályára.

A párizsi sztárcsapat éles hangvételű közleményben vádolta a francia válogatottat, miszerint figyelmen kívül hagyta az orvosi figyelmeztetéseket,

és nem kommunikált a klub orvosi stábjával, annak ellenére, hogy részletes tájékoztatást kaptak a játékosok állapotáról, még az edzések megkezdése előtt.

PSG have released a statement criticising the French Football Federation after Ousmane Dembele and Desire Doue suffered injuries while on international duty 😳🇫🇷 pic.twitter.com/W7arinQ8dG — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 7, 2025

„A Paris Saint-Germain sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a francia válogatott orvosi stábja nem vette figyelembe az ajánlásokat. Teljesen hiányzott az egyeztetés az orvosi stábbal.

A közelmúltbeli súlyos és elkerülhető incidenseknek gyors és azonnali korrekciós intézkedéseket kell eredményezniük

– jegyezte meg a PSG, amely súlyosnak, egyben elkerülhetőnek nevezte a helyzetet, és követelte egy új orvosi koordinációs protokoll sürgős létrehozását a klubok és a válogatott között a játékosok egészségének és karrierjének védelme érdekében.

Deschamps megvédte a saját döntését, azt állítva, hogy Dembélé elég egészséges volt a játékhoz.

Biztos voltam benne, hogy képes magas szinten játszani, különben nem játszattam volna

– szögezte le a francia szövetségi kapitány.

A franciák a világbajnoki selejtezősorozatban Izlandot fogadják kedden, értelemszerűen ezen a találkozón Dembéléék nem játszhatnak. A PSG-re kemény meccsek várnak szeptemberben és októberben, a BL-címvédő a következő hónap elején a Barcelona vendégeként lép pályára az elitsorozat alapszakaszában, két sérült sztárja pedig erről a rangadóról is le fog maradni.