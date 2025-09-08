A PSG sztárja, Ousmane Dembélé 20 évesen, mindössze másfél évnyi profi tapasztalattal érkezett a Barcelona öltözőjébe.

Ousmane Dembélé nem hajlandó lemondani a pizzáról és a hamburgerről

Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Imádja a gyorskajákat a PSG-sztár, Ousmane Dembélé

Előbb fél szezont játszott a Rennes-ben, majd egy évet Dortmundban, mielőtt a katalán óriás szerződtette. Visszaemlékezései szerint hatalmas élmény volt olyan focisták között szerepelni, akikhez addig példaképként tekintett. Ugyanakkor komoly alkalmazkodási nehézségekkel és ismétlődő sérülésekkel kellett szembenéznie.

„Sokszor akartam pályára lépni, de nem tudtam. Erősnek kellett maradnom, még ha nem is volt könnyű. Ennek ellenére mindig azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek – és a kedvenc klubomnál” – mondta.

A sérülésekkel teli évek ellenére Dembélé hangsúlyozta, hogy barcelonai időszaka rengeteget segített neki emberileg és szakmailag is. Nemcsak a pályán fejlődött, hanem életfelfogása is sokat változott, miközben barátokra lelt, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot.

A játékos elismerte, hogy karrierje elején nem figyelt tudatosan a fizikai felkészülésére. Csak adottságaira és tehetségére támaszkodott, az edzőtermet pedig szinte elkerülte. A gyakori sérülések azonban rádöbbentették, hogy ez a hozzáállás hosszú távon nem tartható.

A csúcskategóriás labdarúgás nem csak a tehetségről szól. Meg kellett tanulnom edzeni, erősödni, helyesen étkezni, és eleget aludni

– hangsúlyozta.

Ma már pontosan érzi, mire képes a teste: tudja, milyen sebességgel futhat, és mikor kell megállnia. „Az elmúlt három-négy évben teljesen megismertem a testemet” – fogalmazott magabiztosan.

Pizzák, hamburgerek és profi szokások

Az interjú könnyedebb részében szóba kerültek a játékos étkezési szokásai is. Bár tudatosabban figyel étkezésére, van egy szokása, amelyről nem hajlandó lemondani: a mérkőzések utáni gyorsételről.

A játékosok meccsek után szinte mindig pizzát vagy hamburgert esznek. Nem minden alkalommal, de gyakran. Én például soha nem rajongtam a csokoládéért, de pizzát és hamburgert a mai napig szívesen eszem. Ez egy szokás, amit nem fogok abbahagyni

– vallotta be nevetve a jelenleg is sérült, mégis Aranylabda-favoritnak tartott focista.