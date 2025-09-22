A találkozó előtt egyperces gyászszünetet tartottak Matt Beard, a Liverpool FC Women korábbi vezetőedzőjének emlékére. A Puskás Akadémiától szerződtett Pécsi Ármin kezdett a Manchester United elleni rangadón, a fiatal kapus több fontos védést is bemutatott, Szoboszlai Dominik szeme láttára.

Pécsi Ármin jól védett a Manchester United ellen

Fotó: armin.pecsi@instagram

Szoboszlai Dominik a helyszínen szurkolt Pécsi Árminnak

A Kirkby Academy-ben lejátszott rangadót Szoboszlai Dominik a helyszínen tekintette meg – emelte ki a PoolBarátok névre hallgató szurkolói Facebook-oldal.

A meccset a Liverpool kezdte jobban, Michael Laffey már a 10. percben megszerezte a vezetést, a United azonban egyenlíteni tudott a 43. percben, amikor Chido Obi talált be, majd a második félidő hajrájában Jaydan Kamason döntötte el a mérkőzést a vendégek javára. A csakfoci.hu megírta, hogy a manchesteriek játékosa azután lőtt az üres kapuba, hogy az egyébként

hat védést, köztük szép bravúrokat is bemutató Pécsi Ármin még hárított egy lövést,

de balszerencséjére éppen Kamason elé ütötte a labdát.

A Liverpool még próbált válaszolni, de az egyenlítés már nem jött össze, így a hazai fiatalok elszenvedték harmadik idénybeli vereségüket.

