A szlovák válogatott csütörtök este Pozsonyban, a Slovan stadionjában fogadja Németországot vb-selejtezőn, ám a meccset megelőző napokban nem az esélyekről, hanem Peter Pekarik meghívásáról folyik a vita. A jobbhátvéd május óta nem játszott tétmérkőzést, csak most mutatkozott be a Hertha negyedosztályú második csapatában.

Peter Pekarik legutóbb éppen Magyarországon, Debrecenben, az Izrael elleni barátságo mérkőzésen szerepelt a szlovák válogatottban Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Calzona szerint nincs alternatíva ezen a poszton. Úgy érvel, hogy három éve próbálja megoldani a jobb oldali védő kérdését, ám még mindig nincs olyan játékos, aki Pekarikot helyettesíteni tudná. Ezért védte meg döntését az újságírók előtt, sőt visszakérdezett: ha nem Pekarík, akkor ki?

Legenda, de eljárt az idő Pekarik fölött

Kétségtelen, Pekarik mögött veretes pályafutás áll. Egy év törökországi kitérőt leszámítva 2009 óta szerepel a Bundesligában, 135 fellépésével a második a szlovák válogatottsági örökrangsorban Marek Hamsík (138) mögött, szerepelt a tavalyi Eb-n is, igazi legenda, de a Hertha döntése is azt mutatja, eljárt fölötte az idő.

Borbély László: előre látható volt a szlovák válság

A döntést élesen bírálta a magyar nemzetiségű futballszakértő, a az edzőként Siófokon és Tatabányán is megfordult Borbély László, aki szerint Calzonának régóta készülnie kellett volna arra, hogy Pekarik pályafutása a végéhez közeledik. „Nem lehet három év után azt mondani, hogy nem sikerült megoldani a problémát” – fogalmazott Borbély, aki szerint a kapitány túl sokáig ragaszkodott a rövid távú célokhoz, ahelyett, hogy új játékosokat épített volna be.

Más szakértők, köztük Marián Zeman is azt hangsúlyozzák, hogy ha fiatal játékosok hibáznának egy ilyen nagy meccsen, abból legalább tanulnának. Ehelyett Szlovákia továbbra is egy veterán, mérkőzéshiánnyal küzdő védőre, Peter Pekarikra támaszkodik, aki már 135 válogatott fellépésnél jár, és csupán hárommal marad el a rekorder Marek Hamšíktól.

Pekarik sajtótájékoztatója: