A Premier League 5. fordulójának egyik legbizarrabb pillanatát az Arsenal–Manchester City (1-1) mérkőzésen láthatták a nézők. Pep Guardiola, a Manchester City legendás menedzsere egy rövid időre valóban „elveszítette a fejét”: váratlanul megpróbálta megcsókolni Craig Pawson negyedik játékvezetőt, miközben csapata még vezetett az Emirates Stadionban.

Az Arsenal elleni mérkőzés kilencedik percében Erling Haaland találatával a Manchester City került előnybe, és úgy tűnt, hogy Pep Guardiola együttese akár a három pontot is begyűjtheti.

Pep Guardiola nehezen bírt az érzéseivel, a negyedik játékvezetőt is megcsókolta
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Pep Guardiola szokatlan gesztusa

Eközben a katalán szakember olyan jókedvűnek tűnt, hogy 

a negyedik játékvezető, Craig Pawson arcát megragadva egy csókot próbált adni neki – a bíró azonban gyors mozdulattal kitért az illetlen, de egyben azért barátságos barátságos gesztus elől. A szurkolók nem is rejtették véka alá értetlenségüket.

Az internet azonnal felrobbant: 

Láttam, amint Pep megcsókolja a bírót? 

– kérdezte az egyik rajongó, míg mások „Mi a francot csinál?” vagy „Pep tényleg megpróbálta megcsókolni a játékvezetőt?” felkiáltásokkal kommentálták a jelenetet. Ez a szokatlan pillanat mindenki figyelmét megragadta, és futótűzként terjedt a közösségi médiában.

Az irónia sem maradt el: a hosszabbításban Gabriel Martinelli egyenlített, így a mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Jelenleg a Manchester City csak a kilencedik helyen áll a tabellán, míg az Arsenal további pontokat veszítve már öt ponttal lemaradva üldözi a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató címvédő Liverpoolt.

A döntetlent követően Guardiola a következőket mondta: „Kemény meccseink voltak ezen a héten – a Manchester United ellen, majd a Bajnokok Ligájában, és

 ma is egy rendkívül erős csapattal játszottunk. Le a kalappal a csapatom előtt, jól bírták. Ha nem vagyunk eredményesek a magas letámadásnál, mindig nehéz a játékfelépítés. Voltak átmenetek, szerintem igazságos eredmény született. Összességében az Arsenal ma jobb volt.

 

