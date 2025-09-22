Az Arsenal elleni mérkőzés kilencedik percében Erling Haaland találatával a Manchester City került előnybe, és úgy tűnt, hogy Pep Guardiola együttese akár a három pontot is begyűjtheti.

Pep Guardiola nehezen bírt az érzéseivel, a negyedik játékvezetőt is megcsókolta

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Pep Guardiola szokatlan gesztusa

Eközben a katalán szakember olyan jókedvűnek tűnt, hogy

a negyedik játékvezető, Craig Pawson arcát megragadva egy csókot próbált adni neki – a bíró azonban gyors mozdulattal kitért az illetlen, de egyben azért barátságos barátságos gesztus elől. A szurkolók nem is rejtették véka alá értetlenségüket.

Az internet azonnal felrobbant:

Láttam, amint Pep megcsókolja a bírót?

– kérdezte az egyik rajongó, míg mások „Mi a francot csinál?” vagy „Pep tényleg megpróbálta megcsókolni a játékvezetőt?” felkiáltásokkal kommentálták a jelenetet. Ez a szokatlan pillanat mindenki figyelmét megragadta, és futótűzként terjedt a közösségi médiában.

Az irónia sem maradt el: a hosszabbításban Gabriel Martinelli egyenlített, így a mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Jelenleg a Manchester City csak a kilencedik helyen áll a tabellán, míg az Arsenal további pontokat veszítve már öt ponttal lemaradva üldözi a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató címvédő Liverpoolt.

A döntetlent követően Guardiola a következőket mondta: „Kemény meccseink voltak ezen a héten – a Manchester United ellen, majd a Bajnokok Ligájában, és