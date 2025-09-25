Pintér Dániel – aki Lionel Messi első magyar klubtársa – a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített találkozón debütált az Inter Miami felnőtt csapatában, szeptember 14-én. Javier Mascherano vezetőedzőnek a második meccse után azonban döntést kell majd hoznia vele kapcsolatban, mert a Pintérhez hasonlóan a második számú gárdákhoz tartozó játékosok csak két tétmérkőzésen szerepelhetnek a felnőttcsapatban az MLS szabályai szerint. Az Inter Miaminak ezután választania kell, hogy új szerződést köt-e vele, vagy visszaküldi a második együtteshez. A 18 éves szélső második meccse egyelőre várat magára, ám legutóbb is a floridai klub világsztárjaival közösen edzett.

Pintér Dániel (jobbra) egyelőre az MLS Next Pro-ban szereplő csapat tagja, de már pályára lépett a felnőttek között

Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Pintér Dániel világsztárok között

A fiatal magyar támadó a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített mérkőzésen a 70. percben állt be, így bő 20 percet tölthetett a pályán az Inter Miamiban. A magyar és amerikai utánpótlás-válogatottakban is megfordult futballista nem akármilyen játékosoktól tanulhat, az M4 Sport észrevette, hogy a 18 éves tehetség nemrég Messiékkel vett részt közös edzésen. Az MLS-klubban világsztárok különítménye futballozik, hiszen az argentin világbajnok mellett a Barcelona korábbi labdarúgói közül Luis Suárez, Jordi Alba és Sergio Busquets is a keret tagja.

18-year-old Daniel Pintér sat down with us to share his thoughts on his first days with Inter Miami's First Team. From stepping onto the pitch to embracing the challenge ahead, this is just the beginning of an exciting journey for the young striker.

„Jól futballoztam a második csapatban, de váratlanul ért, hogy behívtak a felnőttek közé. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy velük játszhattam. Rengetet tanultam tőlük az edzéseken, csodás érzés volt Messivel, Suárezzel, Busquetsszel és Albával tréningezni és mellettük pályára lépni. Ez egy álom, hiszen gyerekként őket néztem a TV-ben, most pedig velük focizhatok. Ez egészen hihetetlen” – nyilatkozta első meccse után a klubnak Pintér, aki azt is elmondta, mit tanácsoltak neki az idősebb játékosok.

Azt mondták, hogy továbbra is dolgozzak keményen, és fejlesszem magam, szerezzek gólokat és ezáltal érdemeljem ki a helyem az első csapatban.

Természetesen a szüleim és a barátaim is mind nézték az első meccsemet, mindannyian nagyon boldogok és büszkék rám. A célom továbbra is az, hogy az első csapatban szerepelhessek, legyen egy szerződésem, valamint gólokkal és komoly erőfeszítéssel segítsem trófeákhoz a klubot” – tette hozzá a 18 éves magyar szélső.