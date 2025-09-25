Live
Lionel Messi magyar csapattársa már pályára lépett a Inter Miamiban a felnőttek között. A 18 éves Pintér Dániel a nyolcszoros aranylabdás mellett olyan sztároktól tanulhat, mint Luis Suárez, Jordi Alba, vagy éppen Sergio Busquets. A tehetséges tinédzser legutóbb is a klasszisokkal együtt edzett, és ha így folytatja, hamarosan rendszeres játéklehetőséget kaphat a floridai klubban.

Pintér Dániel – aki Lionel Messi első magyar klubtársa – a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített találkozón debütált az Inter Miami felnőtt csapatában, szeptember 14-én. Javier Mascherano vezetőedzőnek a második meccse után azonban döntést kell majd hoznia vele kapcsolatban, mert a Pintérhez hasonlóan a második számú gárdákhoz tartozó játékosok csak két tétmérkőzésen szerepelhetnek a felnőttcsapatban az MLS szabályai szerint. Az Inter Miaminak ezután választania kell, hogy új szerződést köt-e vele, vagy visszaküldi a második együtteshez. A 18 éves szélső második meccse egyelőre várat magára, ám legutóbb is a floridai klub világsztárjaival közösen edzett.

Pintér Dániel (jobbra) egyelőre az MLS Next Pro-ban szereplő csapat tagja, de már pályára lépett a felnőttek között
Pintér Dániel (jobbra) egyelőre az MLS Next Pro-ban szereplő csapat tagja, de már pályára lépett a felnőttek között
Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Pintér Dániel világsztárok között

A fiatal magyar támadó a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített mérkőzésen a 70. percben állt be, így bő 20 percet tölthetett a pályán az Inter Miamiban. A magyar és amerikai utánpótlás-válogatottakban is megfordult futballista nem akármilyen játékosoktól tanulhat, az M4 Sport észrevette, hogy a 18 éves tehetség nemrég Messiékkel vett részt közös edzésen. Az MLS-klubban világsztárok különítménye futballozik, hiszen az argentin világbajnok mellett a Barcelona korábbi labdarúgói közül Luis Suárez, Jordi Alba és Sergio Busquets is a keret tagja.

„Jól futballoztam a második csapatban, de váratlanul ért, hogy behívtak a felnőttek közé. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy velük játszhattam. Rengetet tanultam tőlük az edzéseken, csodás érzés volt Messivel, Suárezzel, Busquetsszel és Albával tréningezni és mellettük pályára lépni. Ez egy álom, hiszen gyerekként őket néztem a TV-ben, most pedig velük focizhatok. Ez egészen hihetetlen” – nyilatkozta első meccse után a klubnak Pintér, aki azt is elmondta, mit tanácsoltak neki az idősebb játékosok.

Azt mondták, hogy továbbra is dolgozzak keményen, és fejlesszem magam, szerezzek gólokat és ezáltal érdemeljem ki a helyem az első csapatban. 

Természetesen a szüleim és a barátaim is mind nézték az első meccsemet, mindannyian nagyon boldogok és büszkék rám. A célom továbbra is az, hogy az első csapatban szerepelhessek, legyen egy szerződésem, valamint gólokkal és komoly erőfeszítéssel segítsem trófeákhoz a klubot” – tette hozzá a 18 éves magyar szélső.

