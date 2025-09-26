A Viktoria Plzen nigériai támadója, Rafiu Durosinmi a 16. percben szerzett vezetést a budapesti Európa-liga-mérkőzésen, két perccel azután, hogy csupán sárga lapot kapott azért, mert megtaposta Ötvös Bence sípcsontját. Ezután az FTC ráadásul emberhátrányba került Cebrail Makreckis kiállítását követően, de a 94. percben Alekszandar Pesics pontot mentett a magyar bajnoknak. A csehek részéről Miroslav Koubek vezetőedző és Matej Vydra csapatkapitány sem volt elégedett.

Rafiu Durosinminek az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzésen szerzett gólja előtti szabálytalanságáért a cseh szakértő szerint is járt volna a piros lap

Fotó: Ladóczki Balázs

„Csalódott vagyok. Sok minden rosszul alakult a meccs folyamán, érezhető, hogy a csapatnak nincs elég rutinja. Sok taktikai hiba fordult elő a meccsen, naivitással párosult mindez. Konkrét játékosokról nem szeretnék most itt beszélni, de borzasztó volt a vége, ahogy a taktika is" – mondta a plzenieket irányító Koubek.

Vydra a lefújás után elárulta, mivel az olasz AS Roma, a görög Panathinaikosz és a svájci Basel vendége lesz még a Viktoria, ezért úgy vélték, Budapesten lesz a legkönnyebb nyerni.

Nem akarom megsérteni a Ferencvárost, de azt gondoltuk a sorsoláskor, hogy valószínűleg ez a legkönnyebb idegenbeli meccs lesz a három pont begyűjtéséhez"

– szúrt oda a magyar bajnoknak a vendégek csapatkapitánya.

A Plzen egykori focistája szerint Durosinmi piros lapja járt volna az FTC ellen

A cseh sajtó is a csalódottságát fejezte ki a döntetlent követően, a Blesk pedig kitért Durosinmi Ötvössel szembeni szabálytalanságára is: a portál szerint ilyenekért a cseh bajnokságban gyakran pirosat szoktak adni a játékvezetők. A lap idézte a cseh Nova Sport televíziós csatorna szakértőjét, a Viktoria Plzen-legenda Martin Fillót, aki beismerte, kiállítás járt volna a nigériai játékosnak.

„Én biztosan nem úsztam volna meg egy ilyen belépőt.

A Viktoriának szerencséje volt, ez egyértelmű piros lap.

Robbie Keane valószínűleg panaszkodni fog emiatt a játékvezetőre a mérkőzés után" – nyilatkozta élő adásban a korábbi cseh válogatott Fillo.

A Ferencváros legközelebb vasárnap lép pályára, akkor Győrbe látogat az NB I-ben – jövő csütörtökön pedig a belga Genk otthonában folytatja az Európa-liga alapszakaszát a magyar bajnok.