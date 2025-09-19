Live
Sokak számára ez volt a Manchester City–Napoli BL-meccs legnagyobb pillanata. Matteo Politano, az olasz bajnokcsapat az első félidő ráadásában órisi szerencsével mentett saját kapuja előtt, majd eksztázisban ünnepelte, hogy nem szerzett (ön)gólt.

Ilyet sem mindennap látni: egy olasz válogatott csatár tombolva ünnepli, hogy egy méterről nem talált a kapuba. Matteo Politano öröme persze abszolút érthető volt az Etihad Stadionban.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 18: Jeremy Doku of Manchester City is tackled by Matteo Politano of SSC Napoli during the UEFA Champions League match between Manchester City and SSC Napoli at Etihad Stadium on September 18, 2025 in Manchester, United Kingdom. Alex Livesey / Anadolu (Photo by ALEX LIVESEY / Anadolu via AFP)
Matteo Politano (sötétkékben) remek védőmunkát mutatott be a Manchester City elleni meccsen
Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

Politano és a meccs pillanata

Az első játékrész hosszabbításában, amikor Di Lorenzo kiállítása miatt már jó ideje emberhátrányban védekezett a Napoli, a szokásos passzjátékával tiszta gólhelyzetet alakított ki a Manchester City. Tijjani Reijndersnek már csak annyi dolga volt, hogy a vendégek kapujába lőjön. Amit meg is tett volna a holland, ha gólvonal előtt nem piszkál bele a labdába Matteo Politano, így a már vert helyzetben lévő Vanja Milinkovics-Szavics mégiscsak meg tudta kaparintani a labdát. Politano pedig úgy ünnepelt, mintha győztes gólt lőtt volna.

A vége aztán tudjuk, mi lett: 2-0-ra nyert a Manchester City, Politano pedig az 55. percig volt a pályán.

 

