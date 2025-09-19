Ilyet sem mindennap látni: egy olasz válogatott csatár tombolva ünnepli, hogy egy méterről nem talált a kapuba. Matteo Politano öröme persze abszolút érthető volt az Etihad Stadionban.

Matteo Politano (sötétkékben) remek védőmunkát mutatott be a Manchester City elleni meccsen

Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

Politano és a meccs pillanata

Az első játékrész hosszabbításában, amikor Di Lorenzo kiállítása miatt már jó ideje emberhátrányban védekezett a Napoli, a szokásos passzjátékával tiszta gólhelyzetet alakított ki a Manchester City. Tijjani Reijndersnek már csak annyi dolga volt, hogy a vendégek kapujába lőjön. Amit meg is tett volna a holland, ha gólvonal előtt nem piszkál bele a labdába Matteo Politano, így a már vert helyzetben lévő Vanja Milinkovics-Szavics mégiscsak meg tudta kaparintani a labdát. Politano pedig úgy ünnepelt, mintha győztes gólt lőtt volna.

A vége aztán tudjuk, mi lett: 2-0-ra nyert a Manchester City, Politano pedig az 55. percig volt a pályán.