Az azeri szövetség hétfőn jelentette be, hogy menesztette a portugál származású Fernando Santost a nemzeti csapat éléről.

Menesztették az azeri válogatott portugál kapitányát

A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege két döntetlen és kilenc vereség. Az azeri válogatott júniusban a magyar válogatott ellen is kikapott 2-1-re egy júniusi felkészülési találkozón - azaz a portugál tréner 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott. Az azeriek pénteken 5-0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően - hivatalosan közös megegyezéssel - bontották fel a szerződését.

Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett.

Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aikan Abbaszov irányítja majd az azeri felnőtt csapatot.