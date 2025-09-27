Az idén januárban kinevezett Graham Potter mindössze nyolc hónapig irányította a csapatot, amellyel 25 tétmérkőzésen hat győzelmet aratott.

Graham Potter a Chelsea után a West Ham Unitednél és megbukott

A jelenlegi idényben három ponttal az utolsó előtti a gárda a Premier League-ben.

Potter nem tudott varázsolni Londonban

A klub a honlapján megjelent hírben emlékeztet, hogy az új tréner, a portugál Nuno Espírito Santo legutóbb a Nottingham Forestnél dolgozott. Előző együttesével a legutóbbi szezonban a hetedik helyen zárt és bejutott az Európa-ligába - amelyben a Ferencvárossal is összecsap majd -, míg az FA Kupában az elődöntőig menetelt, azonban összekülönbözött a klub tulajdonosával, ezért néhány hete távozott.

A West Ham új, portugál vezetőedzője hétfőn este, az Everton elleni idegenbeli bajnokin mutatkozik be.