Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United menesztette Graham Potter vezetőedzőt, akinek a helyére Nuno Espírito Santót nevezte ki. Potter 25 mérkőzésen irányította a kelet-londoni csapatot, de csak hatszor tudott nyerni.

Az idén januárban kinevezett Graham Potter mindössze nyolc hónapig irányította a csapatot, amellyel 25 tétmérkőzésen hat győzelmet aratott. 

Graham Potter a Chelsea után a West Ham Unitednél és megbukott
Graham Potter a Chelsea után a West Ham Unitednél és megbukott
Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

A jelenlegi idényben három ponttal az utolsó előtti a gárda a Premier League-ben.

Potter nem tudott varázsolni Londonban

A klub a honlapján megjelent hírben emlékeztet, hogy az új tréner, a portugál Nuno Espírito Santo legutóbb a Nottingham Forestnél dolgozott. Előző együttesével a legutóbbi szezonban a hetedik helyen zárt és bejutott az Európa-ligába - amelyben a Ferencvárossal is összecsap majd -, míg az FA Kupában az elődöntőig menetelt, azonban összekülönbözött a klub tulajdonosával, ezért néhány hete távozott.

A West Ham új, portugál vezetőedzője hétfőn este, az Everton elleni idegenbeli bajnokin mutatkozik be.

