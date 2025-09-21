Live
Vasárnap este rangadót rendeztek volna a francia labdarúgó-bajnokságban. A várható viharos időjárás miatt azonban hétfőre halasztották a Marseille-PSG meccset, de a francia szövetségnek a lehető legrosszabb időpontot sikerült kijelölnie a mérkőzés pótlására.

A listavezető és címvédő PSG vasárnap az Olympique Marseille otthonába látogatott volna, de a két ősi rivális eredetileg 20.45-re kiírt rangadóját a várható viharos időjárás miatt hétfő 20 órára halasztották.

A Marseille és a PSG rangadóját hétfőre halasztották
A Marseille és a PSG rangadóját hétfőre halasztották
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Marseille-PSG rangadót lehetetlen időpontban rendezik

A hivatalos indoklás szerint vasárnap késő délutántól az egész régión egy mediterrán ciklon vonul át, amely esőzések és zivatarok kíséretében érkezik meg a kikötővárosba. A francia meteorológiai szolgálat arról is hírt adott, hogy az összes csapadékmennyiség elérheti a 70-90 millimétert, helyenként pedig néhány óra alatt a 120 millimétert is – számolt be róla a Nemzeti Sport. A vihar csúcspontja a meteorológusok szerint 19 és 22 óra között várható, éppen akkor, amikor a Marseille és a PSG is összecsapna egymással a Stade Vélodrome Arénában.

Mindezek figyelembe vételével, biztonsági okokból hétfőre halasztották a bajnoki rangadót, ám a francia szövetség meglehetősen furcsa időpontot választott.

Hétfőn este éppen Párizsban rendezik az Aranylabda-gálát, ahol számos PSG-játékos érdekelt, a díj legfőbb esélyese pedig a Paris Saint-Germain sztárcsatára, Ousmané Dembélé. Ezek után nem lenne meglepetés, ha Luis Enrique együttese bosszúsan fogadná a döntést, és akár fel is szólalna ellene.

