Hétfő este rangadót rendeztek a francia labdarúgó-bajnokságban, miközben Párizsban zajlott az Aranylabda-gála, amelyen a Paris Saint-Germain sztárja, Ousmane Dembélé kapta a legrangosabb egyéni díjat. A PSG-nél azonban nem lehetett teljes az öröm, mert a címvédő elveszítette a Marseille elleni derbit, ráadásul a meccs botrányos körülmények közepette ért véget.

Eredetileg vasárnap este játszották volna a Marseille-PSG rangadót, ám a várhatóan viharos időjárás miatt a találkozót hétfő estére, éppen az Aranylabda-gála idejére halasztották. Az már a meccs előtt biztos volt, hogy a rangos díj nagy esélyese, Ousmane Dembélé – aki végül meg is kapta az elismerést – nem léphet pályára sérülés miatt, de lehet, hogy egyébként sem játszott volna, máskülönben nem tudta volna Párizsban átvenni az Aranylabdát.

A PSG sztárjához, Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben
A PSG sztárjához, Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Botrányba fulladt a PSG bajnoki rangadója

A hétfőn 20 órakor kezdődő Marseille-PSG rangadó tulajdonképpen már az 5. percben eldőlt, ekkor fejelte a győztes gólt a hazaiak marokkói védője, Nayef Aguerd. 

2011 óta először tudta legyőzni a Stade Vélodrome-ban nagy riválisát a Marseille, amely az utolsó percekre elveszítette vezetőedzőjét, Roberto De Zerbit. 

A 46 éves olasz tréner a 90. percben nagyon hevesen reklamált az oldalvonal mellett, miután az egyik játékosával szemben szabálytalankodtak. A bíró ezt követően adott egy sárgát a felháborodott edzőnek, aki továbbra is mondta a magáét, így villant a piros

A két élcsapat rangadója aztán igazi botránnyal ért véget, ugyanis kirobbant egy kisebb tömegverekedés a lefújást követően. 

Pontosan nem tudni, mi okozta a feszültséget, de a felvételek alapján úgy tűnt, hogy a párizsiak játékosai akadtak össze a fekete ruhát viselő biztonsági személyzet tagjaival, és végül úgy kellett szétválasztani a feleket. Az esetnek minden bizonnyal lesz még következménye, és vélhetően több részlet is kiderül majd arról, pontosan mi történt a mérkőzés végén.

