Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitinha és Hvicsa Kvarachelia is megsérült a Pari Saint-Germain szombati sikere alkalmával. A PSG duója jó eséllyel kihagyja a Barcelona elleni szerdai Bajnokok Ligája-összecsapást.

A PSG 2-0-ra nyert szombaton az Auxerre ellen, a párizsiak öröme mégsem lehet teljesen felhőtlen: Vitinhát már az első félidőben, Hvicsa Kvaracheliát pedig a szünetben kellett lecserélni sérülés miatt. Bár az orvosi vizsgálatok még hátravannak, nagyon úgy tűnik, hogy a két klasszis nem lesz bevethető a Barcelona ellen a szerdai BL-rangadón.

Vitinha is felkerült a PSG sérültlistájára
Vitinha is felkerült a PSG sérültlistájára
Fotó: Mustafa Yalci / Anadolu

A PSG-nél sorra dőlnek ki a sztárok

A bajnokságot hat meccs után 15 ponttal vezető Paris Saint-Germain sérültlistája így tovább nőt, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos és Joao Neves már korábban kidőlt a sorból, így Luis Enriquének nincs könnyű dolga a csapat összeállításakor.

A Barcelona és a PSG szerdán 21 órától mérkőzik meg egymással a Bajnokok Ligájában, a helyszín az Olimpiai Stadion lesz, mert a Camp Nou felújítása még mindig nem fejeződött be.

Különleges szabályok a Liverpool öltözőjében, Ngumoha még éretlen Szoboszlaiék társaságára
Pokoli lett a Real Madrid edzőjének első veresége
Kiderült, mikor térhet vissza Lamine Yamal a Barcelonába

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!