A PSG 2-0-ra nyert szombaton az Auxerre ellen, a párizsiak öröme mégsem lehet teljesen felhőtlen: Vitinhát már az első félidőben, Hvicsa Kvaracheliát pedig a szünetben kellett lecserélni sérülés miatt. Bár az orvosi vizsgálatok még hátravannak, nagyon úgy tűnik, hogy a két klasszis nem lesz bevethető a Barcelona ellen a szerdai BL-rangadón.

Vitinha is felkerült a PSG sérültlistájára

Fotó: Mustafa Yalci / Anadolu

A PSG-nél sorra dőlnek ki a sztárok

A bajnokságot hat meccs után 15 ponttal vezető Paris Saint-Germain sérültlistája így tovább nőt, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos és Joao Neves már korábban kidőlt a sorból, így Luis Enriquének nincs könnyű dolga a csapat összeállításakor.

A Barcelona és a PSG szerdán 21 órától mérkőzik meg egymással a Bajnokok Ligájában, a helyszín az Olimpiai Stadion lesz, mert a Camp Nou felújítása még mindig nem fejeződött be.