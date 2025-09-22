Live
Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

A PSV Eindhoven és az Ajax vasárnapi rangadója csúszással kezdődött el a holland labdarúgó-bajnokságban. A szurkolók a lelátón rengeteg görögtüzet gyújtottak, melynek következtében hatalmas füst lepte el a pályát, ezért a játékvezető úgy döntött, hogy visszaparancsolja az öltözőbe a két csapat játékosait.

A PSV-Ajax rangadó nem csak Hollandiában, hanem Európában is a legkeményebb, legfeszültebb hangulatú fociderbik közé tartozik. A két sztárcsapat hétvégi meccse sem múlt el botrány nélkül, a játékvezetőnek már a kezdő sípszó előtt cselekednie kellett.

A PSV-Ajax meccs játékvezetője nem unatkozott a rangadón
A PSV-Ajax meccs játékvezetője nem unatkozott a rangadón
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Visszaparancsolta az öltözőbe a focistákat a játékvezető

A kezdőrúgás közeledtével a Philips Stadionban őrületes hangulat uralkodott. Amikor a futballisták készen álltak a mérkőzés kezdésére, a bíró kénytelen volt közbeavatkozni, mert a szurkolók által meggyújtott fáklyák füstje elárasztotta a pályát. 

A helyzetet mérlegelve Serdar Gozubuyuk játékvezető visszarendelte a játékosokat az öltözőbe. 

Végül 10 perc elteltével kerülhetett sor csak a kezdésre, ekkorra oszlott el a hatalmas füst.

Referee Serdar Gozubuyuk officiates the match between PSV Eindhoven and AFC Ajax Amsterdam at the Philips Stadium for the Dutch Vriendenloterij Eredivisie season 2025-2026 in Eindhoven, Netherlands, on September 21, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Akadt dolga bőven Serdar Gozubuyuk játékvezetőnek
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A várakozásoknak megfelelően maga a rangadó parázs összecsapást hozott, a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, de a 88. percben az amszterdamiak kiegyenlítettek, ezzel értékes pontot szereztek idegenben.

A holland bajnokságot hat forduló elteltével a Feyenoord vezeti, a PSV a második, az Ajax a harmadik helyen áll.

