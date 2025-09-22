A PSV-Ajax rangadó nem csak Hollandiában, hanem Európában is a legkeményebb, legfeszültebb hangulatú fociderbik közé tartozik. A két sztárcsapat hétvégi meccse sem múlt el botrány nélkül, a játékvezetőnek már a kezdő sípszó előtt cselekednie kellett.
A kezdőrúgás közeledtével a Philips Stadionban őrületes hangulat uralkodott. Amikor a futballisták készen álltak a mérkőzés kezdésére, a bíró kénytelen volt közbeavatkozni, mert a szurkolók által meggyújtott fáklyák füstje elárasztotta a pályát.
A helyzetet mérlegelve Serdar Gozubuyuk játékvezető visszarendelte a játékosokat az öltözőbe.
Végül 10 perc elteltével kerülhetett sor csak a kezdésre, ekkorra oszlott el a hatalmas füst.
A várakozásoknak megfelelően maga a rangadó parázs összecsapást hozott, a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, de a 88. percben az amszterdamiak kiegyenlítettek, ezzel értékes pontot szereztek idegenben.
A holland bajnokságot hat forduló elteltével a Feyenoord vezeti, a PSV a második, az Ajax a harmadik helyen áll.