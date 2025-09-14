A mérkőzésen az NB II-es Vasas szerezte meg a vezetést, sőt, 2-0-ás előnye is volt az angyalföldieknek, majd itt még szépíteni tudott a Puskás Akadémia, azonban végül 4-1-re kikapott Hornyák Zsolt együttese, ezzel pedig eldőlt, hogy a Vasas jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapatába. A találkozó után a PAFC mestere csalódottan értékelt az M4 Sport kamerái előtt.

A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt

Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia edzője érthetően nem volt boldog

Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője úgy gondolta, hogyha a 20. percben 2–0-ra vezetett volna csapata, akkor „senki sem szólhatott volna semmit”. Mellette elmondta, hogy: „A tizenegyes megtörte a mérkőzést, de amilyen helyzeteket ma kihagytunk… Nem tudunk továbbjutni, ha öt százszázalékos helyzetet hibáztunk el. 0–0-nál egy tiszta tizenegyest nem adott meg a videóbíró, de kár a bíróról beszélni, mert ami nekünk nem ment be, az ellenfélnek minden sikerült” – értékelt a szakember, majd azt is hozzátette, a 3-5 méterről elpuskázott ziccerekből „gólokat kell lőnie egy NB I-es játékosnak”.