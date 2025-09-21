Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában a Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az ETO FC Győr csapatától a felcsúti Pancho Arénában. A Puskás Akadémia rossz formában ment bele a mérkőzésbe, ugyanis Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi két NB I-es meccsén nyeretlen maradt, ráadásul múlt héten a Magyar Kupában óriási pofonba szaladt bele az NB II-es Vasas otthonában. Nos, a helyzet most sem változott, otthon 2-0-ra kaptak ki a felcsútiak a Győrtől. Az újabb kudarcot követően elég érdekes megjegyzést tett a hazai vezetőedző az M4 Sport stábja előtt.

A Hornyák Zsolt által irányított Puskás Akadémia nagyon rossz sorozatban van

Fotó: puskasakademia.hu

A Puskás Akadémia vezetőedzője megtalálta, ki a hibás a vereségért

Hornyák Zsolt elsőként a játékvezetésben látott problémákat, főként az ellenük befújt büntető és a Németh András támadószabálytalanság okán elvett gólja miatt. „Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan mondom, de ezzel kellene valamit csinálni” – utalt a bíró ténykedésére.

A szakember azért azt is hozzátette, hogy a csapata helyzetkihasználásán is javítani kell és megint gyorsan hátrányba kerültek, ami újfent megnehezítette a helyzetüket. Úgy érzi, jelenleg minden ellenük van, de csapatának is önvizsgálatot kell tartania. A teljes nyilatkozatot ITT lehet megnézni.