Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton este tovább folytatódott a felcsúti csapat vesszőfutása. A Puskás Akadémia hazai pályán simán, 2-0-ra kikapott a győriektől az NB I hetedik fordulójában. Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője több, mint érdekes nyilatkozatot adott a lefújást követően az M4 Sport kamerái előtt.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában a Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az ETO FC Győr csapatától a felcsúti Pancho Arénában. A Puskás Akadémia rossz formában ment bele a mérkőzésbe, ugyanis Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi két NB I-es meccsén nyeretlen maradt, ráadásul múlt héten a Magyar Kupában óriási pofonba szaladt bele az NB II-es Vasas otthonában. Nos, a helyzet most sem változott, otthon 2-0-ra kaptak ki a felcsútiak a Győrtől. Az újabb kudarcot követően elég érdekes megjegyzést tett a hazai vezetőedző az M4 Sport stábja előtt.

A Hornyák Zsolt által irányított Puskás Akadémia nagyon rossz sorozatban van
A Hornyák Zsolt által irányított Puskás Akadémia nagyon rossz sorozatban van
Fotó: puskasakademia.hu

A Puskás Akadémia vezetőedzője megtalálta, ki a hibás a vereségért

Hornyák Zsolt elsőként a játékvezetésben látott problémákat, főként az ellenük befújt büntető és a Németh András támadószabálytalanság okán elvett gólja miatt. „Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan mondom, de ezzel kellene valamit csinálni” – utalt a bíró ténykedésére.

A szakember azért azt is hozzátette, hogy a csapata helyzetkihasználásán is javítani kell és megint gyorsan hátrányba kerültek, ami újfent megnehezítette a helyzetüket. Úgy érzi, jelenleg minden ellenük van, de csapatának is önvizsgálatot kell tartania. A teljes nyilatkozatot ITT lehet megnézni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!