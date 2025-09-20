A Puskás Akadémia rossz formában ment bele a mérkőzésbe. Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi két NB I-es meccsén nyeretlen maradt, ráadásul múlt héten a Magyar Kupában óriási pofonba szaladt bele az NB II-es Vasas otthonában.

A Hornyák Zsolt által irányított Puskás Akadémia nagyon rossz sorozatban van

Fotó: puskasakademia.hu

A Borbély Balázs vezette Győr ezzel szemben még veretlen volt a bajnokságban és a kupában is könnyedén jutott tovább.

A Puskás gyorsan kétgólos hátrányba került

Gyorsan vezetéshez jutott a Győr, mert Golla és Benbuali ütközése után Berke játékvezető tizenegyest ítélt, amit aztán a VAR-vizsgálattal, az akár fordítva is megítélhető eset újbóli megtekintése után ő maga megerősített. A büntetőt Anton a kapu jobb oldalába bombázta. Újabb 12 perc elteltével már kétgólos volt az ETO előnye, Benbuali elfutásánál sem a védők, sem a kapus nem volt határozott, s a győri támadó balról hét méterről leadott lövésénél Szappanos lába között utat talált a labda a kapuba. Pár perccel később Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője lehozta a bizonytalankodó Gollát. A győriek az első félidőben szervezetten és hatékonyan játszottak, a hazaiak pedig igyekeztek támadásokat vezetni, de komoly helyzetet csak közvetlenül a szünet előtt tudtak kialakítani.

A fordulás után nagy lendülettel vezette bele magát a küzdelembe a Puskás Akadémia, sokszor került a vendégvédők mögé, főleg a jobb oldalon. Egy ilyen alkalommal Soisalo passzolt pontosan középre, Németh András pedig az ötösről a kapuba továbbította a labdát. Csakhogy mellette Lukács két kézzel ellökte Csingert, emiatt a VAR jelzésére Berke érvénytelenítette a gólt. A folytatásban is ment előre a hazai csapat, de nem volt átütőerő a játékában, komoly gólszerzési lehetőségeket nem tudott kialakítani, a Győr pedig taktikusan őrizte előnyét.

Az előző kör után hatodik vendégcsapat, amely továbbra is veretlen bajnokságban, a második helyre lépett előre.

A felcsúti együttes egymás után a negyedik tétmérkőzésén maradt nyeretlen.

Fizz Liga (NB I), 7. forduló:

Puskás Akadémia FC-ETO FC Győr 0-2 (0-2)

Pancho Aréna, v.: Berke

Puskás Akadémia: Szappanos - Maceiras, Golla (Arutyunjan, 29.), Stronati, Markgráf - Favorov - Soisalo (Dárdai P., 57.), Lukács (Colley, 57.), Michael (Vékony, 76.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 76.)

ETO FC Győr: Petrás - Bíró (Bánáti, 75.), Abrahamsson (Boldor, 84.), Csinger, Stefulj - Anton - Bumba, Vitális, Gavric (Njie, 67.), Schön (Vladoiu, 75.) - Benbuali (Tóth R., 75.)

gólszerzők: Anton (12., 11-esből), Benbuali (24.)

sárga lap: Nagy Zs. (48.), Maceiras (58.), illetve Gavric (63.), Tóth R. (81.)