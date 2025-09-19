Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool női futballcsapatának kapusa kihagyta csapata első meccsét az új idényben. Rafaela Borggräfe ellen vizsgálatot indítottak, mert a hírek szerint diszkriminatív, rasszista jellegű nyelvezetet használt.

Rafaela Borggräfe a nyári átigazolási időszakban érkezett a Liverpool csapatához, de az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) máris vizsgálatot indított ellene, ugyanis a Freiburg együttesétől igazolt német kapus állítólag egy nem megfelelő kifejezést használt a klub corki edzőtáborában.

A Liverpool kapusa, Rafaela Borggräfe bajba került
A Liverpool kapusa, Rafaela Borggräfe bajba került
Fotó: flashscore.pt

Rafaela Borggräfe rasszista botrányba keveredett

A 25 éves játékos az angol női focibajnokság (Women’s Super League) első fordulójában, az Everton elleni városi rangadón nem léphetett pályára. A Liverpool a hírek szerint gyorsan cselekedett és betartotta a protokollokat, alapos belső vizsgálatot folytatott le, és az ügyet továbbította az angol szövetségnek.

A Liverpool Football Club tudomást szerzett arról, hogy a klub női játékosa állítólag diszkriminatív nyelvezetet használt. A klub a lehető legnagyobb mértékben betartotta a protokolljait, és az állítólagos incidenst jelentette az FA-nak, 

amely teljes támogatásunkkal vizsgálatot folytat. Elítéljük a diszkrimináció minden formáját: nincs helye sem a futballban, sem a társadalomban. A vizsgálat ideje alatt nem kívánunk további kommentárt fűzni az ügyhöz” – számolt be róla az angol sztárcsapat.

Brit sajtóhírek szerint az incidens a kapus egyszeri, helytelennek és állítólag rasszista jellegűnek ítélt megjegyzéséhez kapcsolódik, amelyet egy Liverpoolhoz kötődő személy hallott. Az FA szóvivője a Telegraph Sportnak elmondta, hogy tudnak az ügyről, amelyet jelenleg vizsgálnak.

Borggräfe kihagyta a klub szezonbeli első mérkőzését, az Everton elleni derbit szeptember 7-én, Gareth Taylor vezetőedző pedig azt nyilatkozta, hogy a német kapus távolmaradása „belső ügy” volt. 

Az FA vizsgálata folyamatban van, a hivatalos irányelveknek megfelelően Borggräfe visszatérhetett az edzésekre, és a Liverpool múlt hétvégi, Leicester elleni 1-0-s veresége idején végig a kispadon ült.

Az angol szövetség E3-as szabálya tiltja a labdarúgóknak, hogy helytelenül viselkedjenek, illetve a fenyegető, sértő, zaklató magatartást is szankcionálja. Amennyiben Borggräfe valóban szabálysértést követett el, komoly szankciókra számíthat, melyek az eltiltástól kezdve a pénzbírságon át a kötelező oktatáson való részvételig terjedhetnek.

Nem ez volt a közelmúltban az első hasonló eset. A Tottenham játékosa, Rodrigo Bentancur hét mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer font pénzbírságot kapott tavaly novemberben, mert az uruguayi azt állította, hogy csapattársa, Szon Hung Min a külseje alapján nem különbözik a többi dél-koreai embertől.

Tottenham Hotspur's South Korean striker #07 Son Heung-Min (C) and Tottenham Hotspur's Uruguayan midfielder #30 Rodrigo Bentancur (L) celebrate on the pitch after the English Premier League football match between Brentford and Tottenham Hotspur at the Gtech Community Stadium in London on February 2, 2025. Spurs won the game 2-0. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rodrigo Bentancur dél-koreai klubtársa, Szon Hung Min kapcsán tett félreérthető megjegyzést
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Kapcsolódó cikkek

Wayne Rooney-nak elege lett, kizárta feleségét a házból
Dzsudzsák megbántotta Szoboszlaiékat? Ezt mondta a Debrecen sztárja
A Liverpool korábbi kapusa hőssé vált, a bíró arcába üvöltött, majd megsérült

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!