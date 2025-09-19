Rafaela Borggräfe a nyári átigazolási időszakban érkezett a Liverpool csapatához, de az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) máris vizsgálatot indított ellene, ugyanis a Freiburg együttesétől igazolt német kapus állítólag egy nem megfelelő kifejezést használt a klub corki edzőtáborában.

A Liverpool kapusa, Rafaela Borggräfe bajba került

Fotó: flashscore.pt

Rafaela Borggräfe rasszista botrányba keveredett

A 25 éves játékos az angol női focibajnokság (Women’s Super League) első fordulójában, az Everton elleni városi rangadón nem léphetett pályára. A Liverpool a hírek szerint gyorsan cselekedett és betartotta a protokollokat, alapos belső vizsgálatot folytatott le, és az ügyet továbbította az angol szövetségnek.

A Liverpool Football Club tudomást szerzett arról, hogy a klub női játékosa állítólag diszkriminatív nyelvezetet használt. A klub a lehető legnagyobb mértékben betartotta a protokolljait, és az állítólagos incidenst jelentette az FA-nak,

amely teljes támogatásunkkal vizsgálatot folytat. Elítéljük a diszkrimináció minden formáját: nincs helye sem a futballban, sem a társadalomban. A vizsgálat ideje alatt nem kívánunk további kommentárt fűzni az ügyhöz” – számolt be róla az angol sztárcsapat.

The Football Association is investigating Liverpool goalkeeper Rafaela Borggräfe over an allegation she used discriminatory language of a racial nature.https://t.co/AwcTsEB91o — Kathryn Batte (@KathrynBatte) September 19, 2025

Brit sajtóhírek szerint az incidens a kapus egyszeri, helytelennek és állítólag rasszista jellegűnek ítélt megjegyzéséhez kapcsolódik, amelyet egy Liverpoolhoz kötődő személy hallott. Az FA szóvivője a Telegraph Sportnak elmondta, hogy tudnak az ügyről, amelyet jelenleg vizsgálnak.

Borggräfe kihagyta a klub szezonbeli első mérkőzését, az Everton elleni derbit szeptember 7-én, Gareth Taylor vezetőedző pedig azt nyilatkozta, hogy a német kapus távolmaradása „belső ügy” volt.

Az FA vizsgálata folyamatban van, a hivatalos irányelveknek megfelelően Borggräfe visszatérhetett az edzésekre, és a Liverpool múlt hétvégi, Leicester elleni 1-0-s veresége idején végig a kispadon ült.

Az angol szövetség E3-as szabálya tiltja a labdarúgóknak, hogy helytelenül viselkedjenek, illetve a fenyegető, sértő, zaklató magatartást is szankcionálja. Amennyiben Borggräfe valóban szabálysértést követett el, komoly szankciókra számíthat, melyek az eltiltástól kezdve a pénzbírságon át a kötelező oktatáson való részvételig terjedhetnek.