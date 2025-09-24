A német Bild értesülései szerint Ralf Rangnick a közelmúltban több bokaműtéten is átesett, miután a korábbi beavatkozások után komoly gyulladás alakult ki a lábában. Az osztrák szövetségi kapitány júniusban egy rutinszerű operáción esett át, ám a seb begyulladt, így júliusban újabb műtétre volt szükség. A szövődmények most tovább súlyosbodtak: kórházi fertőzést kapott, ezért ismét sürgősségi beavatkozás vár rá.

Ralf Rangnick nincs jó bőrben. Igyekezett elkerülni az újabb kórházi kezelést, de szövődmények léptek fel

Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Rangnick emiatt kénytelen lemondani a szeptember végére tervezett válogatott kerethirdetést, és az októberi világbajnoki selejtezőkön sem ülhet a kispadon. Az osztrák válogatottat ideiglenesen segítője, Lars Kornetka irányíthatja a San Marino és Románia elleni meccseken.

Pedig Rangnick mindent elkövetett, hogy elkerülje az újabb kórházi kezelést. A német szakember szeptember elején az Ausztria–Bosznia-Hercegovina (2-1) vb-selejtezőn ott volt a kispadon, elektromos kerékpárral közlekedett, hogy így is kímélje a bokáját.

Now that is one way to get to the dressing room 🤣🚲



Austria 🇦🇹 coach Ralf Rangnick had to be operated twice on his ankle recently, which he is still recovering from. Therefore he found himself a creative way of not having to walk too much 🤕😅



🎥 @teiteteemaer pic.twitter.com/Ri5wA1f2RB — 433 (@433) September 10, 2025

A német futball nagy újítója

Ralf Rangnickot a modern német futball egyik úttörőjeként tartják számon. A német edzőfejedelem pályafutása során megfordult a VfB Stuttgartnál, a Schalkénál, a Hoffenheimnél, valamint a Red Bull-focibirodalom több klubjánál, köztük az RB Leipzignél. Rövid ideig a Manchester United kispadján is dolgozott.

29 mérkőzésen irányította az angol sztárcsapatot, ám a vezetőség végül nem tartotta meg tanácsadóként, mert 2022-ben az osztrák szövetség szövetségi kapitánynak nevezte ki.

A német tréner híres a precíz taktikai szemléletéről és a fiatal játékosok kineveléséről. Számos ma is aktív klasszis pályafutását egyengette, és nem egy magyar labdarúgóval is dolgozott együtt.

Ralf Rangnick és a magyar kapcsolatok

Ralf Rangnick pályafutása során több magyar futballistának is volt edzője.

Bódog Tamás az SSV Ulm 1846 védőjeként 1997 és 1999 között dolgozott együtt Rangnickkal.

az SSV Ulm 1846 védőjeként 1997 és 1999 között dolgozott együtt Rangnickkal. Lisztes Krisztián a VfB Stuttgart játékosaként 1999 és 2001 között játszott a német szakember irányítása alatt.

a VfB Stuttgart játékosaként 1999 és 2001 között játszott a német szakember irányítása alatt. Lőw Zsolt , aki ma maga is elismert edző, 2006 és 2008 között futballozott a Hoffenheimben, ahol Rangnick volt a vezetőedző.

, aki ma maga is elismert edző, 2006 és 2008 között futballozott a Hoffenheimben, ahol Rangnick volt a vezetőedző. Az újabb generációból Gulácsi Péter és Willi Orbán az RB Leipzignél töltötték karrierjük fontos éveit Rangnick alatt, különösen a 2015–16-os és a 2018–19-es szezonban.

Érdekesség, hogy bár Szalai Ádám és Szoboszlai Dominik is megfordult Rangnick korábbi klubjaiban, pályafutásuk azonban nem esett egybe a német tréner edzői időszakával, így közvetlenül nem dolgoztak vele. Hajnal Tamás szintén más időszakban futballozott Stuttgartban, mint amikor Rangnick ott edzősködött.