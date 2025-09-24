A német Bild értesülései szerint Ralf Rangnick a közelmúltban több bokaműtéten is átesett, miután a korábbi beavatkozások után komoly gyulladás alakult ki a lábában. Az osztrák szövetségi kapitány júniusban egy rutinszerű operáción esett át, ám a seb begyulladt, így júliusban újabb műtétre volt szükség. A szövődmények most tovább súlyosbodtak: kórházi fertőzést kapott, ezért ismét sürgősségi beavatkozás vár rá.
Rangnick emiatt kénytelen lemondani a szeptember végére tervezett válogatott kerethirdetést, és az októberi világbajnoki selejtezőkön sem ülhet a kispadon. Az osztrák válogatottat ideiglenesen segítője, Lars Kornetka irányíthatja a San Marino és Románia elleni meccseken.
Pedig Rangnick mindent elkövetett, hogy elkerülje az újabb kórházi kezelést. A német szakember szeptember elején az Ausztria–Bosznia-Hercegovina (2-1) vb-selejtezőn ott volt a kispadon, elektromos kerékpárral közlekedett, hogy így is kímélje a bokáját.
Ralf Rangnickot a modern német futball egyik úttörőjeként tartják számon. A német edzőfejedelem pályafutása során megfordult a VfB Stuttgartnál, a Schalkénál, a Hoffenheimnél, valamint a Red Bull-focibirodalom több klubjánál, köztük az RB Leipzignél. Rövid ideig a Manchester United kispadján is dolgozott.
29 mérkőzésen irányította az angol sztárcsapatot, ám a vezetőség végül nem tartotta meg tanácsadóként, mert 2022-ben az osztrák szövetség szövetségi kapitánynak nevezte ki.
A német tréner híres a precíz taktikai szemléletéről és a fiatal játékosok kineveléséről. Számos ma is aktív klasszis pályafutását egyengette, és nem egy magyar labdarúgóval is dolgozott együtt.
Ralf Rangnick pályafutása során több magyar futballistának is volt edzője.
Érdekesség, hogy bár Szalai Ádám és Szoboszlai Dominik is megfordult Rangnick korábbi klubjaiban, pályafutásuk azonban nem esett egybe a német tréner edzői időszakával, így közvetlenül nem dolgoztak vele. Hajnal Tamás szintén más időszakban futballozott Stuttgartban, mint amikor Rangnick ott edzősködött.