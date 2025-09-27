Live
Rendkívüli

A spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelonának komoly veszteséget kell elkönyvelnie. A csapata brazil csatára, Raphinha ugyanis mintegy három hétig nem játszhat a jobb combjában elszenvedett sérülés miatt.

A szélső huzamosabb kiesését a katalán klub jelentette be. Raphinhát izomfájdalom miatt kellett lecserélni csütörtök este a La Liga 6. fordulójában, az Oviedóban 3-1-re megnyert bajnoki 66. percében. Raphinha a sérülése következtében bizonyosan nem állhat rendelkezésre sem a most vasárnapi, Real Sociedad elleni bajnokin, sem szerdán, amikor a Barca a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja a Bajnokok Ligája második fordulójában.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal after scoring the opening goal during the Spanish league football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Mallorca Son Moix Stadium in Palma de Mallorca on August 16, 2025. (Photo by JAIME REINA / AFP)
Raphinha kidőlése talán még Yamal hiányánál is nagyobb veszteséget jelent
Fotó: JAIME REINA / AFP

Raphinha nélkül a Barca?

 

A 28 éves Raphinha 2022 óta játszik Barcelonában. A csapattal két spanyol bajnoki címet, egy spanyol kupát és két szuperkupát nyert. Az elmúlt szezonban 57 mérkőzésen 34 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott. Idén őt is jelölték az Aranylabdára, a France Football magazin által a világ legjobb labdarúgójának ítélt díjra. A hétfőn ismertetett végeredmény szerint a szavazáson az ötödik helyen végzett.

(MTI)

