Rendkívüli

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

Szörnyű tragédia rázta meg a spanyol futballt. A 19 éves kapus, Raúl Ramírez meghalt, miután egy bajnoki mérkőzésen súlyos fejsérülést szenvedett.

A spanyol ötödosztályban szereplő Club Deportivo Colindres futballcsapatának 19 éves kapusa, Raúl Ramírez Osorio a Revilla de Camargo elleni bajnoki mérkőzésen egy ütközést követően súlyos fejsérülést szenvedett. A fiatal játékos ezt követően szívrohamot kapott a pályán, és az edzője próbálta szájból szájba lélegeztetni, majd az egyik szurkoló – aki civilben ápoló – élesztette újra.

Szörnyű tragédia történt Raúl Ramírezzel
Fotó: x.com/GradaBpro/

Raúl Ramírez 19 évesen elhunyt

A sokkoló eset után a mérkőzést azonnal félbeszakították, az ifjú labdarúgót pedig a santanderi Valdecilla kórház intenzív osztályára szállították. Ramírez azonban a mentőautóban újabb szívrohamot kapott, és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Kantábria régió elnöke, María José Sáenz de Buruaga részvétet nyilvánított a kapus halála miatt, és kifejezte az autonóm közösség megdöbbenését.

„Egy élettel, álmokkal és jövővel teli fiatalember. 

Minden szeretetem és Kantábria szeretete a családjának, barátainak és az egész kantábriai futballközösségnek” – posztolta a kantábriai kormányfő a közösségi médiában.

A tragikus hír az egész spanyol futballt megrázta, a spanyol szövetség és a La Liga-klubok, köztük a Real Madrid is részvétet nyilvánítottak. 

„A Real Madrid, a klub elnöke és igazgatótanácsa mélységes sajnálatát fejezi ki Raúl Ramírez, a CD Colindres 19 éves kapusának halála miatt. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk családjának, szeretteinek, csapattársainak és klubjának. Nyugodjék békében!” – írta közösségi felületein a madridi gigász.

