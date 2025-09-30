A spanyol ötödosztályban szereplő Club Deportivo Colindres futballcsapatának 19 éves kapusa, Raúl Ramírez Osorio a Revilla de Camargo elleni bajnoki mérkőzésen egy ütközést követően súlyos fejsérülést szenvedett. A fiatal játékos ezt követően szívrohamot kapott a pályán, és az edzője próbálta szájból szájba lélegeztetni, majd az egyik szurkoló – aki civilben ápoló – élesztette újra.

Szörnyű tragédia történt Raúl Ramírezzel

Fotó: x.com/GradaBpro/

Raúl Ramírez 19 évesen elhunyt

A sokkoló eset után a mérkőzést azonnal félbeszakították, az ifjú labdarúgót pedig a santanderi Valdecilla kórház intenzív osztályára szállították. Ramírez azonban a mentőautóban újabb szívrohamot kapott, és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Kantábria régió elnöke, María José Sáenz de Buruaga részvétet nyilvánított a kapus halála miatt, és kifejezte az autonóm közösség megdöbbenését.

„Egy élettel, álmokkal és jövővel teli fiatalember.

Minden szeretetem és Kantábria szeretete a családjának, barátainak és az egész kantábriai futballközösségnek” – posztolta a kantábriai kormányfő a közösségi médiában.

🖤 Ha fallecido Raúl Ramírez, portero del CD Colindres.



🕊️ Descanse en paz. pic.twitter.com/gHxfPTmXvP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2025

A tragikus hír az egész spanyol futballt megrázta, a spanyol szövetség és a La Liga-klubok, köztük a Real Madrid is részvétet nyilvánítottak.

„A Real Madrid, a klub elnöke és igazgatótanácsa mélységes sajnálatát fejezi ki Raúl Ramírez, a CD Colindres 19 éves kapusának halála miatt. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk családjának, szeretteinek, csapattársainak és klubjának. Nyugodjék békében!” – írta közösségi felületein a madridi gigász.

