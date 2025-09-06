Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid angol játékosa, Trent Alexander-Arnold a Calvin Klein bokszerieben pózolt a napokban. Az angol játékos hatalmas kockahasat villantott, ami nem csak a Real Madrid-szurkolóknak tetszett.

A nyáron a Liverpoolból a Real Madridba igazoló Trent Alexander-Arnold a minap mindössze egy bokszert viselt, és így szponzorálta a Calvin Kleint. A szuperizmos angol játékos kockahasáról készült képeit imádják a szurkolók.

Trent Alexander Arnold, a Real Madrid védője őrült fotókat osztott meg
Trent Alexander Arnold, a Real Madrid védője őrült fotókat osztott meg
Fotó: calvinklein

Exkluzív fotók a Real Madrid játékosáról

Ha a szurkolók olyan alsónadrágot szeretnének hordani, mint Alexander-Arnold, akkor alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk. A háromdarabos csomagért 45 fontot kér el a világhírű márka, ami forintba átszámítva 20 ezer forint.

A Calvin Klein ikonikus fehérneműjét viselni hatalmas megtiszteltetés volt, emellett nagy magabiztosságot adott nekem. Jó volt újra a srácokat látni a fotózáson, és különösen, hogy mindezt Madrdiban csináltuk, sokat jelent ez nekem

nyilatkozta a fotózás után a nyáron klubot váltó angol játékos. 

Még több fotó:

A Liverpoolnál felnövő jobbhátvéd tavasszal még azért kapott kritikákat, mert amikor a Leicester City ellen győztes gólt szerzett, akkor a mezét levette, és sokan úgy gondolták, hogy lehetne kicsit szálkásabb, izmosabb. Nos, ezzel a fotózással minden kétkedőnek üzent Trent Alexander-Arnold. 

Eljött Isak ideje? A svéd szövetségi kapitány minden kételyt eloszlatott
Dögös barátnője a magyarok elleni meccs előtt rúghatta ki az írek legnagyobb sztárját – képek
Mr. Sokoldalúság és Ifjú Herceg – ezt gondolják az írek Szoboszlairól

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!