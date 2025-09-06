A nyáron a Liverpoolból a Real Madridba igazoló Trent Alexander-Arnold a minap mindössze egy bokszert viselt, és így szponzorálta a Calvin Kleint. A szuperizmos angol játékos kockahasáról készült képeit imádják a szurkolók.

Trent Alexander Arnold, a Real Madrid védője őrült fotókat osztott meg

Fotó: calvinklein

Exkluzív fotók a Real Madrid játékosáról

Ha a szurkolók olyan alsónadrágot szeretnének hordani, mint Alexander-Arnold, akkor alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk. A háromdarabos csomagért 45 fontot kér el a világhírű márka, ami forintba átszámítva 20 ezer forint.

A Calvin Klein ikonikus fehérneműjét viselni hatalmas megtiszteltetés volt, emellett nagy magabiztosságot adott nekem. Jó volt újra a srácokat látni a fotózáson, és különösen, hogy mindezt Madrdiban csináltuk, sokat jelent ez nekem

– nyilatkozta a fotózás után a nyáron klubot váltó angol játékos.

Még több fotó:

Calvin Klein launches its Fall 2025 campaign starring Trent Alexander-Arnold. From field to street to stadium, Trent embodies top-tier confidence in CK’s underwear, denim, and sleek layers, captured in dynamic visuals by Gordon von Steiner. pic.twitter.com/jdGSXsUHJO — ØdeGyöks (@Gooner8Girl) September 3, 2025

A Liverpoolnál felnövő jobbhátvéd tavasszal még azért kapott kritikákat, mert amikor a Leicester City ellen győztes gólt szerzett, akkor a mezét levette, és sokan úgy gondolták, hogy lehetne kicsit szálkásabb, izmosabb. Nos, ezzel a fotózással minden kétkedőnek üzent Trent Alexander-Arnold.