A Xabi Alonso által vezetett Real Madrid remekül kezdte az idei szezont. A Királyi Gárda hat meccsből hatot megnyert, nem mellesleg csak három gólt kapott a bajnokságban.

Xabi Alonso Real Madridjában Kylian Mbappé a legfontosabb játékos

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A városi rivális Atlético nagy tervekkel ment neki a szezonnak, de egyelőre csak szenved Diego Simeone csapata. A Matracosok nyáron 176 millió eurót költöttek a keret megerősítésére, ennek ellenére a forduló előtt csak kétszer tudtak nyerni, így a nyolcadik helyről várhatták a madridi derbit.

Mbappé ezúttal hiába villant a Real Madridban

A Real Madrid volt jobb formában, mégis az Atlético Madrid kezdte jobban a mérkőzést, amely a sokadik helyzetéből megszerezte a vezetést a 14. percben. A 14. percben Giuliano Simeone, az Atlético edzőjének a fia remek labdát tekert be jobbról, az érkező Robin Le Normand pedig öt méterről védhetetlen gólt fejelt a léc alá (1-0).

A vezetés megszerzése után is támadásban maradt az Atlético, a 25. percben mégis a Real Madrid egyenlített. Egy szép támadás végén a török Arda Güler tálalt remek labdát a leshatárról kilépő Kylian Mbappé elé, aki ziccerbe került, majd hideg vérrel a jobb alsó sarokba bombázott (1-1).

Mbappé az idei szezonban már hat gólt szerzett idegenben a La Ligában, ami kettővel több mint amennyit bármelyik másik játékos szerzett a top 5 európai bajnokságban.

Kylian Mbappé továbbra is szenzációs formában futballozik

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az egyenlítés után a Real Madrid átvette a játék irányítását, a 36. percben pedig egy gyönyörű góllal megfordította a mérkőzést. Vinícius Júnior ment el a bal szélen, megforgatta az emberét, majd tökéletes labdát tálalt középre, az érkező Arda Güler pedig kapásból, 11 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-2).

A Real Madrid gólja után az Atlético Madrid gyorsan egyenlíthetett volna, de Julián Álvarez 22 méteres bombája a bal kapufán csattant. A 43. percben a Matracosok néhány pillanatig az egyenlítésnek örülhettek. Julián Álvarez jobb oldali szögletére Clement Lenglet érkezett, aki négy méterről a kapuba sodorta a labdát. Azonban a francia védő gólját videózás után elvették, ugyanis a könyökéről pattant a labda a Real Madrid kapujába.