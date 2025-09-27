Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának rangadóján a Real Madrid 5-2-re kikapott az Atlético Madridtól a Metropolitano Stadionban. A Real Madridban a francia világbajnok Kylian Mbappé ezúttal is megvillant, de a találkozó hőse egy másik vb-győztes, az argentin Julián Álvarez volt, aki két góllal vette ki a részét az Atlético sikeréből.

A Xabi Alonso által vezetett Real Madrid remekül kezdte az idei szezont. A Királyi Gárda hat meccsből hatot megnyert, nem mellesleg csak három gólt kapott a bajnokságban. 

Xabi Alonso Real Madridjában Kylian Mbappé a legfontosabb játékos
Xabi Alonso Real Madridjában Kylian Mbappé a legfontosabb játékos
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A városi rivális Atlético nagy tervekkel ment neki a szezonnak, de egyelőre csak szenved Diego Simeone csapata. A Matracosok nyáron 176 millió eurót költöttek a keret megerősítésére, ennek ellenére a forduló előtt csak kétszer tudtak nyerni, így a nyolcadik helyről várhatták a madridi derbit. 

Mbappé ezúttal hiába villant a Real Madridban

A Real Madrid volt jobb formában, mégis az Atlético Madrid kezdte jobban a mérkőzést, amely a sokadik helyzetéből megszerezte a vezetést a 14. percben. A 14. percben Giuliano Simeone, az Atlético edzőjének a fia remek labdát tekert be jobbról, az érkező Robin Le Normand pedig öt méterről védhetetlen gólt fejelt a léc alá (1-0). 

A vezetés megszerzése után is támadásban maradt az Atlético, a 25. percben mégis a Real Madrid egyenlített. Egy szép támadás végén a török Arda Güler tálalt remek labdát a leshatárról kilépő Kylian Mbappé elé, aki ziccerbe került, majd hideg vérrel a jobb alsó sarokba bombázott (1-1).

  • Mbappé az idei szezonban már hat gólt szerzett idegenben a La Ligában, ami kettővel több mint amennyit bármelyik másik játékos szerzett a top 5 európai bajnokságban.
Kylian Mbappé továbbra is szenzációs formában futballozik
Kylian Mbappé továbbra is szenzációs formában futballozik
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az egyenlítés után a Real Madrid átvette a játék irányítását, a 36. percben pedig egy gyönyörű góllal megfordította a mérkőzést. Vinícius Júnior ment el a bal szélen, megforgatta az emberét, majd tökéletes labdát tálalt középre, az érkező Arda Güler pedig kapásból, 11 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-2). 

A Real Madrid gólja után az Atlético Madrid gyorsan egyenlíthetett volna, de Julián Álvarez 22 méteres bombája a bal kapufán csattant. A 43. percben a Matracosok néhány pillanatig az egyenlítésnek örülhettek. Julián Álvarez jobb oldali szögletére Clement Lenglet érkezett, aki négy méterről a kapuba sodorta a labdát. Azonban a francia védő gólját videózás után elvették, ugyanis a könyökéről pattant a labda a Real Madrid kapujába. 

A csapatok azonban mégis döntetlennel mehettek a szünetre, ugyanis a hosszabbítás harmadik percében Koke kapu elé betekert labdájára a norvég Alexander Sørloth robbant be, aki hat méterről a kapu jobb oldalába fejelt (2-2). 

  • Az Atlético legendája, a 33 éves és 262 napos Koke lett a madridi derbik történetének második legidősebb gólpasszt adó játékosa. Csak az aranylabdás Luka Modric előzi meg, aki 37 évesen és 169 naposan adott gólpasszt egy Atlético elleni meccsen. 
A norvég Alexander Sørloth védhetetlen gólt fejelt
A norvég Alexander Sørloth védhetetlen gólt fejelt
Fotó: Javier Soriano/AFP

A második félidő drámai fordulattal indult, ugyanis a 49. percben tizenegyest kapott az Atlético Madrid. Egy bal oldali beadás után Arda Güler úgy szabadított fel, hogy magasra emelt lábával fejbe rúgta az argentin Nico Gonzálezt, a játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Julián Álvarez állt oda, aki hidegvérrel a kapu bal oldalába lőtt (3-2). 

A fordítás után az Atlético Madrid támadásban maradt, folyamatosan alakította ki a helyzetek, de nem tudta növelni az előnyét. A 64. percben aztán 19 méterről lőhetett szabadrúgást az Atlético Madrid, Julián Álvárez odaállt, és szenzációs gólt tekert a jobb felső sarokba (4-2). 

Az argentin Julián Álvárez szenzációs meccset játszott a Real Madrid ellen
Az argentin Julián Álvárez szenzációs meccset játszott a Real Madrid ellen
Fotó: Oscar del Pozo/AFP

A negyedik bekapott gól után Xabi Alonso mindent megtett, hogy csapatát felrázza, pályára küldte a brazil Rodrygót és az argentin Franco Mastantuonót is, azonban az Atlético védekezése remekül működött. Ráadásul a 95. percben a csereként beállt Antoine Griezmann egy remek góllal még növelni tudta az Atlético előnyét, így végül Diego Simeone együttese kiütéses győzelmet aratott, a Real Madrid pedig elszenvedte szezonbeli első vereségét. 

Az Atlético Madrid legutóbb 78 éve, 1947. november 22-én tudott öt gólt lőni egy Real Madrid elleni mérkőzésen. 

  • kapcsolódó cikkek:
Senki sem akarta, hogy a Barcelona sztárja aranylabdás legyen – megvan a pontos végeredmény
Mbappé már Zidane-nál is jobb, Ronaldo is veszélyben lehet
Megvan, mikor csap össze egymással idén először a Real Madrid és a Barcelona

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!