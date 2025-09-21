Tursengali Alaguzov egészen konkrétan az alábbi kijelentést tette: „A köztársaság hazafiaként, születésnapom előestéjén megígérem: ha a csapat nyer, mindenki, aki játszott, autót kap. Almati a világ fővárosa, Kairat a bajnok!” Tehát nincs más dolguk a hazaiaknak, mint csupán megverni a sorozat egyik esélyesét, a Real Madridot otthon.

A Real Madrid érkezését mindenki várja Kazahsztánban

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid előtt hosszú repülőút áll

A Kairat spanyol óriás elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésére szeptember 30-án kerül sor. A meccset óriási várakozás előzi meg, mivel ez lesz az első alkalom, hogy az almati csapat Európa egyik legerősebb klubját fogadja. Egyébként az üzletember korábban is bekerült a hírekbe, amikor nemrég lakásokat adományozott Almatiban 100 alkalmazottjának.

A két csapat értéke a Transfermarkt szerint jelenleg úgy áll, hogy a hazaiak valamivel több, mint 12,5 millió eurós kerettel várják a találkozót, míg a Real Madrid 1,4 milliárd euróssal.