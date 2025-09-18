A spanyol harmadosztályú labdarúgó-bajnokság szerdai játéknapján rendezték meg a Real Madrid tartalékcsapatának, a Real Madrid Castillának a bajnokiját a Racing De Ferol ellen. A találkozót végül az utóbbi együttes nyerte meg 1-0-ra, de nem emiatt marad emlékezetes a mérkőzés, hanem egy meccsre nem való, rendkívül durva nyakon könyöklésről, amelyet a Real játékosa szenvedett el az oldalvonal mellett.

A Real Madrid Castilla 1-0-ra kikapott

Fotó: COOLMEDIA / NurPhoto

A Real Madrid tartalékcsapata kikapott a meccsen

Az egészben az a legszebb, hogy elvileg a VAR is megvizsgálta a lenti könyöklést és nem kapott a vétkes focista piros lapot ezért, maradt az eredeti sárga lap.