Rendkívüli

Rendkívül durva szabálytalanságot rögzítettek a kamerák egy focimeccsen. A Real Madrid Castilla-Racing De Ferol mérkőzésen történt egy nyakon könyöklés, ami valahogy elkerülte a bíró figyelmét.

A spanyol harmadosztályú labdarúgó-bajnokság szerdai játéknapján rendezték meg a Real Madrid tartalékcsapatának, a Real Madrid Castillának a bajnokiját a Racing De Ferol ellen. A találkozót végül az utóbbi együttes nyerte meg 1-0-ra, de nem emiatt marad emlékezetes a mérkőzés, hanem egy meccsre nem való, rendkívül durva nyakon könyöklésről, amelyet a Real játékosa szenvedett el az oldalvonal mellett.

A Real Madrid Castilla 1-0-ra kikapott
Fotó: COOLMEDIA / NurPhoto

A Real Madrid tartalékcsapata kikapott a meccsen

Az egészben az a legszebb, hogy elvileg a VAR is megvizsgálta a lenti könyöklést és nem kapott a vétkes focista piros lapot ezért, maradt az eredeti sárga lap.

Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol. Elbow on Joan Martínez. No red card after VAR monitor review.
byu/el_rompe_toyotas_19 insoccer

 

