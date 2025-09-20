A négy forduló után százszázalékos és a Bajnokok Ligájában is győzelemmel rajtoló Real Madrid a spanyol bajnokság ötödik fordulójában a katalán Espanyol együttesét fogadta a Santiago Bernabéu Stadionban.

Hibátlan mérleggel fogadta a Real Madrid az Espanyolt

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Bombagólokkal nyert a Real Madrid

Az első félidőben nagy fölényben futballozott Xabi Alonso csapata, amely több mint 70 százalékban birtokolta a labdát. A vezetést meglepő módon azonban nem Kylian Mbappé, vagy valamelyik támadó szerezte meg, hanem a madridiak brazil középhátvédje, Éder Militao. Az előző idényben elhúzódó sérüléssel bajlódó védő nem akármilyen gólt szerzett, jó 30 méterről ágyúzott a jobb felső sarokba a 22. percben.

Éder Militao szenzációs gólt lőtt az Espanyol ellen

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A második játékrészt is góllal kezdte a Real, ezúttal Mbappé lőtt nagy erővel a kapuba a 16-oson kívülről – a gólban azért a későn reagáló Marko Dmitrovic kapus is benne volt.

A francia sztárcsatár remekül kezdte a szezont, a La Ligában már 5 találatnál jár, és az első BL-meccsen kétszer is eredményes volt.

Továbbra is a hazaiak voltak veszélyesebbek, a 66. percben Vinícius Júnior lövése a kapufán csattant. A 76. percben az Espanyol játékosa, Carlos Romero fejéből elkezdett folyni a vér, miután Franco Mastantuono megrúgta. A Real argentin tehetsége sárga lapot kapott, majd Xabi Alonso le is cserélte Viníciusszal együtt.

Mbappé megint gólt lőtt, 2-0-ra nyert a Real

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A hajrában a sérülésből visszatérő Eduardo Camavinga és Jude Bellingham is beállt, de újabb gól már nem esett. A Real Madrid 2-0-ra nyert, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.

