Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Link másolása
Vágólapra másolva!
A La Liga 5. fordulójában a listavezető hazai pályán 2-0-ra nyert az Espanyol ellen. A Real Madrid góljait Éder Militao és Kylian Mbappé szerezték, Xabi Alonso együttese továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a spanyol bajnokságot.

A négy forduló után százszázalékos és a Bajnokok Ligájában is győzelemmel rajtoló Real Madrid a spanyol bajnokság ötödik fordulójában a katalán Espanyol együttesét fogadta a Santiago Bernabéu Stadionban.

Hibátlan mérleggel fogadta a Real Madrid az Espanyolt
Hibátlan mérleggel fogadta a Real Madrid az Espanyolt
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Bombagólokkal nyert a Real Madrid

Az első félidőben nagy fölényben futballozott Xabi Alonso csapata, amely több mint 70 százalékban birtokolta a labdát. A vezetést meglepő módon azonban nem Kylian Mbappé, vagy valamelyik támadó szerezte meg, hanem a madridiak brazil középhátvédje, Éder Militao. Az előző idényben elhúzódó sérüléssel bajlódó védő nem akármilyen gólt szerzett, jó 30 méterről ágyúzott a jobb felső sarokba a 22. percben.

Real Madrid's Brazilian defender #03 Eder Militao (R) celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 20, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Éder Militao szenzációs gólt lőtt az Espanyol ellen
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A második játékrészt is góllal kezdte a Real, ezúttal Mbappé lőtt nagy erővel a kapuba a 16-oson kívülről – a gólban azért a későn reagáló Marko Dmitrovic kapus is benne volt. 

A francia sztárcsatár remekül kezdte a szezont, a La Ligában már 5 találatnál jár, és az első BL-meccsen kétszer is eredményes volt.

Továbbra is a hazaiak voltak veszélyesebbek, a 66. percben Vinícius Júnior lövése a kapufán csattant. A 76. percben az Espanyol játékosa, Carlos Romero fejéből elkezdett folyni a vér, miután Franco Mastantuono megrúgta. A Real argentin tehetsége sárga lapot kapott, majd Xabi Alonso le is cserélte Viníciusszal együtt.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe kicks the ball next to Espanyol's Spanish midfielder#04 Urko Gonzalez during the Spanish league football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 20, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Mbappé megint gólt lőtt, 2-0-ra nyert a Real
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A hajrában a sérülésből visszatérő Eduardo Camavinga és Jude Bellingham is beállt, de újabb gól már nem esett. A Real Madrid 2-0-ra nyert, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.

Kapcsolódó cikkek

Ez a nyakon könyöklés hogy nem volt piros lap a Real Madrid meccsén? – videó
Brutálisan bántak a spanyol rendőrök a Marseille szurkolóival – videó
Mbappé döbbenetes interjút adott, a futball iránti undoráról beszélt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!