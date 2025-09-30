A Real Madrid nem kevesebb, mint 6400 kilométert utazott, hogy története során először pályára lépjen a kazah Kajrat Almati otthonában. A papírforma alapján egyértelműen a BEK/BL-rekorder számított esélyesnek, különösen hogy a Bajnokok Ligája-főtáblán még soha nem született kazah győzelem. Azonban előzetesen nagy kérdés volt, hogy Xabi Alonso együttesének mennyire sikerült felállnia a padlóról a városi rivális Atlético Madridtól elszenvedett 5-2-es vereség után.

A kazah Kajrat Almati a 112. csapat, amellyel a Real Madrid találkozott BEK/BL meccsen

Xabi Alonsónak főként Real védelme okozhatott fejtörést, hiszen Militao, Antonio Rüdiger, Trent-Alexender Arnold, Dani Carvajal és Ferland Mendy sem volt bevethető sérülés miatt. A Real a Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García – Ceballos, Tchouaméni – Mastantuono, Güler, Vinícius Junior – Mbappé kezdővel lépett pályára.

Thibaut Courtois így az első belga játékos lett, aki 90-szer játszott a legrangosabb európai kupában, míg Vinícius 25 évesen és 80 naposan a második legfiatalabb játékos lett a legendás Real-kapus, Iker Casillas után, aki elérte a 70 Bajnokok Ligája-mérkőzést.

Mondani sem kell, óriási volt az érdeklődés a meccs iránt, s bár az Ortalik Stadion hivatalos csak 23 ezer fő befogadására képes, sajtóhírek szerint legalább 30 ezren voltak jelen, hogy lássák a Kajrat Almati történetének első hazai BL-meccsét.

Kiütéssel nyert a Real Madrid, Mbappé mesterhármassal állított be BL-rekordot

Bátor, harcias játékkal kezdett a hazai csapat és alig tíz másodperc után már komoly védést kellett bemutatnia Courtoisnak. Tíz perc elteltével aztán kezdett magához térni a Real Madrid és átvette az irányítást, majd az első félidő derekánál Mastantuonót sodorta el a Kajrat 18 éves kapusa, Serhan Kalmurza. A tizenegyest Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette, ezzel megszerezve a vezetést a spanyoloknak. A Marseille ellen két büntetőből duplázó francia világbajnok nem akármilyen rekordot döntött ezzel, ugyanis ő lett az első játékos, aki egy BL-szezon során a Real Madrid első három gólját jegyezte.

A folytatásban a kazah együttes alig tudott eljutni a vendégek tizenhatosáig, majd a Real a szünet előtt kis híján megduplázta előnyét, ám egy nagyszerű támadás után Mbappé centikkel a kapufa mellé lőtt, igaz meglehetősen kiszorított helyzetből kellett lőnie.