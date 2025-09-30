Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában a Real Madrid története során először nyert Kazahsztánban, ugyanis 5-0-ra győzte le az újonc Kajrat Almatit. Kylian Mbappé mesterhármassal járult hozzá a győzelemhez, a Real Madrid pedig továbbra is hibátlan a BL alapszakaszában.

A Real Madrid nem kevesebb, mint 6400 kilométert utazott, hogy története során először pályára lépjen a kazah Kajrat Almati otthonában. A papírforma alapján egyértelműen a BEK/BL-rekorder számított esélyesnek, különösen hogy a Bajnokok Ligája-főtáblán még soha nem született kazah győzelem. Azonban előzetesen nagy kérdés volt, hogy Xabi Alonso együttesének mennyire sikerült felállnia a padlóról a városi rivális Atlético Madridtól elszenvedett 5-2-es vereség után.

A kazah Kajrat Almati a 112. csapat, amellyel a Real Madrid találkozott BEK/BL meccsen
A kazah Kajrat Almati a 112. csapat, amellyel a Real Madrid találkozott BEK/BL meccsen
Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Xabi Alonsónak főként Real védelme okozhatott fejtörést, hiszen Militao, Antonio Rüdiger, Trent-Alexender Arnold, Dani Carvajal és Ferland Mendy sem volt bevethető sérülés miatt. A Real a Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García – Ceballos, Tchouaméni – Mastantuono, Güler, Vinícius Junior – Mbappé kezdővel lépett pályára. 

Thibaut Courtois így az első belga játékos lett, aki 90-szer játszott a legrangosabb európai kupában, míg Vinícius 25 évesen és 80 naposan a második legfiatalabb játékos lett a legendás Real-kapus, Iker Casillas után, aki elérte a 70 Bajnokok Ligája-mérkőzést.

Mondani sem kell, óriási volt az érdeklődés a meccs iránt, s bár az Ortalik Stadion hivatalos csak 23 ezer fő befogadására képes, sajtóhírek szerint legalább 30 ezren voltak jelen, hogy lássák a Kajrat Almati történetének első hazai BL-meccsét. 

Kiütéssel nyert a Real Madrid, Mbappé mesterhármassal állított be BL-rekordot

Bátor, harcias játékkal kezdett a hazai csapat és alig tíz másodperc után már komoly védést kellett bemutatnia Courtoisnak. Tíz perc elteltével aztán kezdett magához térni a Real Madrid és átvette az irányítást, majd az első félidő derekánál Mastantuonót sodorta el a Kajrat 18 éves kapusa, Serhan Kalmurza. A tizenegyest Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette, ezzel megszerezve a vezetést a spanyoloknak. A Marseille ellen két büntetőből duplázó francia világbajnok nem akármilyen rekordot döntött ezzel, ugyanis ő lett az első játékos, aki egy BL-szezon során a Real Madrid első három gólját jegyezte.

A folytatásban a kazah együttes alig tudott eljutni a vendégek tizenhatosáig, majd a Real a szünet előtt kis híján megduplázta előnyét, ám egy nagyszerű támadás után Mbappé centikkel a kapufa mellé lőtt, igaz meglehetősen kiszorított helyzetből kellett lőnie.

Kylian Mbappé egymaga kivégezte a Kajrat Almatit
Kylian Mbappé egymaga kivégezte a Kajrat Almatit
Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

A fordulás után kitámadtak a hazaiak, ami miatt fellazult a védelmük, ezt pedig Mbappé könyörtelenül kihasználta, ugyanis egy kiugratás után okosan a kapus fölött a hálóba emelt. Bár közvetlenül a Real gólja után a hazai szurkolók egy része már-már gólt ünnepelt, de Szatpajev szabadrúgása nem sokkal kapu mellé ment. A folytatásban úgy tűnt tizenegyest kap a Kajrat, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy Ceballos nem ért hozzá a hazaiak játékosához. 

A 73. percben aztán Mbappé harmadik találatával végleg eldőlt a meccs. Güler lekészítésére lendületből érkezett a 26 éves támadó, majd a tizenhatoson kívülről védhetetlenül lőtt a bal sarokba. 

Mbappé pályafutása során negyedszer szerzett mesterhármast a BL-ben, ebből ráadásul hármat idegenben – ezzel megelőzte Cristiano Ronaldót és Lionel Messit (kettő-kettő) és utolérte Filippo Inzaghit, akivel holtversenyben elsők.

A hajrában a csereként beállt Camavinga fejesével növelte előnyét a spanyol együttes, majd a hosszabbításban Brahim Díaz állította be az ötgólos végeredményt. A Real Madrid így második meccsét is megnyerte a BL-alapszakaszban, míg az újonc továbbra is pont nélkül áll.

A másik kora esti találkozón, Bergamóban sokáig vezetett a Club Brugge, a házigazda Atalanta azonban előbb egy 11-esből egyenlített, majd a 87. percben a győztes gólt is megszerezte. Ez volt az olaszok első sikere az alapszakaszban, s most ugyanúgy hárompontosak, mint a vendég belgák.

  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló: 
    Atalanta (olasz)-Club Brugge (belga) 2-1 (0-1) 
    gól: Samardzic (74., 11-esből), Pasalic (87.), illetve Colisz (38.)

Kairat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1) 
gól: Mbappé (25., 52., 74., az elsőt 11-esből), Camavinga (83.), Diaz (93.)

Kapcsolódó cikkek:

Megkapta büntetését a liverpooli szurkolóval balhézó Diego Simeone
Megható visszatérés, tárt karokkal és puszival fogadták José Mourinhót a Stamford Bridge-en – videó
A Liverpool szállodájából jelentik: senki nem tudja, hová tűntek Szoboszlaiék – videó
Ezt tették a Liverpool-szurkolók, miközben a törökök botrányt csináltak – videó
Csak külön előfizetéssel nézhető Szoboszlai és Sallai BL-csatája, céltábla lett az RTL
Botrány: nem hagyták aludni Szoboszlaiékat a török szurkolók – videók
Mbappé egyetlen mondatával felrobbantotta a kazah médiát a Real Madrid BL-meccse előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!