A Real Madrid nem kevesebb, mint 6400 kilométert utazott, hogy története során először pályára lépjen a kazah Kajrat Almati otthonában. A papírforma alapján egyértelműen a BEK/BL-rekorder számított esélyesnek, különösen hogy a Bajnokok Ligája-főtáblán még soha nem született kazah győzelem. Azonban előzetesen nagy kérdés volt, hogy Xabi Alonso együttesének mennyire sikerült felállnia a padlóról a városi rivális Atlético Madridtól elszenvedett 5-2-es vereség után.
Xabi Alonsónak főként Real védelme okozhatott fejtörést, hiszen Militao, Antonio Rüdiger, Trent-Alexender Arnold, Dani Carvajal és Ferland Mendy sem volt bevethető sérülés miatt. A Real a Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García – Ceballos, Tchouaméni – Mastantuono, Güler, Vinícius Junior – Mbappé kezdővel lépett pályára.
Thibaut Courtois így az első belga játékos lett, aki 90-szer játszott a legrangosabb európai kupában, míg Vinícius 25 évesen és 80 naposan a második legfiatalabb játékos lett a legendás Real-kapus, Iker Casillas után, aki elérte a 70 Bajnokok Ligája-mérkőzést.
Mondani sem kell, óriási volt az érdeklődés a meccs iránt, s bár az Ortalik Stadion hivatalos csak 23 ezer fő befogadására képes, sajtóhírek szerint legalább 30 ezren voltak jelen, hogy lássák a Kajrat Almati történetének első hazai BL-meccsét.
Bátor, harcias játékkal kezdett a hazai csapat és alig tíz másodperc után már komoly védést kellett bemutatnia Courtoisnak. Tíz perc elteltével aztán kezdett magához térni a Real Madrid és átvette az irányítást, majd az első félidő derekánál Mastantuonót sodorta el a Kajrat 18 éves kapusa, Serhan Kalmurza. A tizenegyest Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette, ezzel megszerezve a vezetést a spanyoloknak. A Marseille ellen két büntetőből duplázó francia világbajnok nem akármilyen rekordot döntött ezzel, ugyanis ő lett az első játékos, aki egy BL-szezon során a Real Madrid első három gólját jegyezte.
A folytatásban a kazah együttes alig tudott eljutni a vendégek tizenhatosáig, majd a Real a szünet előtt kis híján megduplázta előnyét, ám egy nagyszerű támadás után Mbappé centikkel a kapufa mellé lőtt, igaz meglehetősen kiszorított helyzetből kellett lőnie.
A fordulás után kitámadtak a hazaiak, ami miatt fellazult a védelmük, ezt pedig Mbappé könyörtelenül kihasználta, ugyanis egy kiugratás után okosan a kapus fölött a hálóba emelt. Bár közvetlenül a Real gólja után a hazai szurkolók egy része már-már gólt ünnepelt, de Szatpajev szabadrúgása nem sokkal kapu mellé ment. A folytatásban úgy tűnt tizenegyest kap a Kajrat, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy Ceballos nem ért hozzá a hazaiak játékosához.
A 73. percben aztán Mbappé harmadik találatával végleg eldőlt a meccs. Güler lekészítésére lendületből érkezett a 26 éves támadó, majd a tizenhatoson kívülről védhetetlenül lőtt a bal sarokba.
Mbappé pályafutása során negyedszer szerzett mesterhármast a BL-ben, ebből ráadásul hármat idegenben – ezzel megelőzte Cristiano Ronaldót és Lionel Messit (kettő-kettő) és utolérte Filippo Inzaghit, akivel holtversenyben elsők.
A hajrában a csereként beállt Camavinga fejesével növelte előnyét a spanyol együttes, majd a hosszabbításban Brahim Díaz állította be az ötgólos végeredményt. A Real Madrid így második meccsét is megnyerte a BL-alapszakaszban, míg az újonc továbbra is pont nélkül áll.
A másik kora esti találkozón, Bergamóban sokáig vezetett a Club Brugge, a házigazda Atalanta azonban előbb egy 11-esből egyenlített, majd a 87. percben a győztes gólt is megszerezte. Ez volt az olaszok első sikere az alapszakaszban, s most ugyanúgy hárompontosak, mint a vendég belgák.
Kairat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
gól: Mbappé (25., 52., 74., az elsőt 11-esből), Camavinga (83.), Diaz (93.)