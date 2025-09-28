Nagy esély előtt állt a Real Madrid edzője, Xabi Alonso, aki azonban az Atlético Madrid elleni vereség miatt újabb dolog miatt bosszankodhat.

A Real Madrid edzője, Xabi Alonso egy lépésre volt Capello rekordjától

A Real Madrid edzője lecsúszott Fabio Capello rekordjáról

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet felidézte, hogy az öt európai top bajnokság edzőinek rangsorát vezető

olasz Capello 1991 és 1993 között egymást követően 38 idegenbeli bajnoki mérkőzésen maradt veretlen az AC Milannal a Serie A-ban, míg Alonsónak az Atlético elleni kudarccal a Nuevo Metropolitanóban 37 meccsnél véget ért a sorozata

Xabi Alonso előzőleg két szezont töltött el idegenbeli vereség nélkül a Bayer Leverkusen szakvezetőjeként, s a spanyol szakember ehhez a 34 mérkőzéshez tett hozzá hármat már a Real Madrid vezetőedzőjeként.

Az IFFHS megjegyezte még, hogy Alonso tréneri pályafutása során korábban csak egyszer kapott öt gólt: az Eintracht Frankfurttal szemben maradt alul vendégként 5-1-re a Leverkusent irányítva a Bundesligában, 2022. október 15-én.

Harry Kane lett leggyorsabban 100-gólos

Harry Kane lépett elő az első helyre azon a 21. századi listán, amely a 100 gólt egyetlen klubcsapat színeiben a leggyorsabban elért labdarúgókat rangsorolja az öt legerősebb európai bajnokságot figyelembe véve - olvasható az IFFHS legfrissebb értékelésében.

Harry Kane hihtetlen formában van

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsora szerint a német bajnoki címvédő Bayern München 32 éves angol csatára az által ugrott az élre, hogy a Bundesligában

a Werder Bremen felett aratott hétvégi 4-0-s sikerből két találattal is kivette a részét, ezzel pedig müncheni pályafutásának 104. meccsén kereken 100 gólra növelte eredményességét.

Ezt a mérföldkövet - valamennyi tétmeccset tekintve - az eddig holtversenyben listavezető két sztár, a portugál Cristiano Ronaldo és a norvég Erling Haaland egyformán 105 mérkőzésen érte el, előbbi a Real Madrid, utóbbi a Manchester City játékosaként.