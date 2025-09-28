Live
Oroszország hatalmas gyomrost adott a Nyugatnak

Az Atlético Madrid 5-2-re legyőzte hazai pályán a listavezető Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában. A Real Madrid így nem csupán a városi rangadót bukta el, hanem a veretlenségét is. A mérkőzés után a vendégek edzője, Xabi Alonso nem kímélte csapatát, szerint teljesen megérdemelten szenvedtek vereséget.

Bár az első félidőben a góllövőlistát nyolc találattal vezető Kylian Mbappé is betalált, sőt a Real Madrid fordított is Arda Güler találatával, mégis 2-2-vel zárult a madridi ragadó első félideje. A fordulás után aztán még három gól esett, de mindet az Atlético Madrid szerezte. A bombaformában lévő argentin Julian Álvarez tizenegyesből és szabadrúgásból is betalált, majd egy másik világbajnok, a 34 éves Antoine Griezmann szezonbeli első góljával beállította az 5-2-es végeredményt a hosszabbításban.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 27: Xabi Alonso head coach of Real Madrid gives instructions during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Riyadh Air Metropolitano on September 27, 2025 in Madrid, Spain. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Xabi Alonso is tehetetlen volt, először kapott ki vele a Real Madrid a spanyol bajnokságban
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Real Madrid – az előző idény hajráját is beleszámítva – sorozatban kilenc győzelem után kapott ki a bajnokságban. A Királyi Gárda számára különösen fájó lehet, hogy éppen a városi rivális ellen szakadt meg a veretlenségi sorozata, ráadásul közel 80 éve nem kaptak ennyi gólt egy meccsen az Atléticótól.

Xabi Alonso szerint ezért kapott óriási pofont a Real Madrid

A Real dolgát nem könnyítette, hogy Dani Carvajal megsérült, és a második félidőben le kellett cserélni. Ez különösen annak fényében lehet fájó Xabi Alonsónak, hogy a Liverpooltól nyáron igazolt Trent Alexander-Arnold is sérült, így a jobb hátvéd poszt most erősen problémás. A Real trénere viszont nem keresett mentségeket, önkritikusan értékelte a vereséget.

„Rossz meccs volt” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Xabi Alonso, aki először irányította edzőként a Realt városi rangadón „Összességében nem játszottunk jól, sem labdával, sem anélkül. Nem voltunk azon a szinten, ahol lennünk kellett volna. Építkezési fázisban vagyunk még, ez az első vereségünk. Nincs még veszve semmi. A következtetéseket viszont le kell vonnunk és tanulnunk kell ebből a jövőre nézve, de 

nincs mentség a vereségre, megérdemelten kaptunk ki. Nem a saját játékunkat játszottuk, valami hiányzott, és ez a vereség most fáj”

 – mondta a spanyol tréner.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrates a goal during the La Liga 2025/26 match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, on September 27. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Ismét emlékezetes meccset vívott egymással az Atlético és a Real Madrid
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

„Ez egy pozitív pofon a jövőre nézve. Nem voltunk elég hatékonyak, a párharcokban és a hosszú labdáknál gyengék voltunk, az ellenfél térfelén nem tudtunk labdát szerezni. Nem küzdöttünk eleget, pedig ezen a szinten, ilyen ellenfelek ellen sokkal több kell” – indokolta a vereség okát Alonso. „Felelősnek érezzük magunkat, de előre kell tekinteni és megvizsgálni, mi az, amin változtatni kell. Az idény még csak most kezdődött, nem ezen a szinten akarunk teljesíteni”.

„Nem fogjuk elfelejteni ezt a pokoli vereséget, ami nem csak nekünk, hanem a szurkolóinknak is fájt, de ez egy folyamat, amiben most vagyunk. Ma nem játszottunk úgy, ahogy szerettünk volna, így megérdemelt a kritika, de biztosan tanulni fogunk belőle és próbálunk tovább fejlődni. Vannak nehéz napok, ilyen a futball. A fontos az, hogyan reagálunk” – mondta.

Az Atlético a La Liga idei szezonjában először nyert zsinórban két meccset, amivel feljött a tabella ötödik helyére. A listavezető Realnak viszont gyorsan fel kell állnia a padlóról, ugyanis kedden már a kazah Kajrat Almati otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában.

