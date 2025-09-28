Bár az első félidőben a góllövőlistát nyolc találattal vezető Kylian Mbappé is betalált, sőt a Real Madrid fordított is Arda Güler találatával, mégis 2-2-vel zárult a madridi ragadó első félideje. A fordulás után aztán még három gól esett, de mindet az Atlético Madrid szerezte. A bombaformában lévő argentin Julian Álvarez tizenegyesből és szabadrúgásból is betalált, majd egy másik világbajnok, a 34 éves Antoine Griezmann szezonbeli első góljával beállította az 5-2-es végeredményt a hosszabbításban.

Xabi Alonso is tehetetlen volt, először kapott ki vele a Real Madrid a spanyol bajnokságban

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Real Madrid – az előző idény hajráját is beleszámítva – sorozatban kilenc győzelem után kapott ki a bajnokságban. A Királyi Gárda számára különösen fájó lehet, hogy éppen a városi rivális ellen szakadt meg a veretlenségi sorozata, ráadásul közel 80 éve nem kaptak ennyi gólt egy meccsen az Atléticótól.

Xabi Alonso szerint ezért kapott óriási pofont a Real Madrid

A Real dolgát nem könnyítette, hogy Dani Carvajal megsérült, és a második félidőben le kellett cserélni. Ez különösen annak fényében lehet fájó Xabi Alonsónak, hogy a Liverpooltól nyáron igazolt Trent Alexander-Arnold is sérült, így a jobb hátvéd poszt most erősen problémás. A Real trénere viszont nem keresett mentségeket, önkritikusan értékelte a vereséget.

„Rossz meccs volt” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Xabi Alonso, aki először irányította edzőként a Realt városi rangadón „Összességében nem játszottunk jól, sem labdával, sem anélkül. Nem voltunk azon a szinten, ahol lennünk kellett volna. Építkezési fázisban vagyunk még, ez az első vereségünk. Nincs még veszve semmi. A következtetéseket viszont le kell vonnunk és tanulnunk kell ebből a jövőre nézve, de

nincs mentség a vereségre, megérdemelten kaptunk ki. Nem a saját játékunkat játszottuk, valami hiányzott, és ez a vereség most fáj”

– mondta a spanyol tréner.

Ismét emlékezetes meccset vívott egymással az Atlético és a Real Madrid

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

„Ez egy pozitív pofon a jövőre nézve. Nem voltunk elég hatékonyak, a párharcokban és a hosszú labdáknál gyengék voltunk, az ellenfél térfelén nem tudtunk labdát szerezni. Nem küzdöttünk eleget, pedig ezen a szinten, ilyen ellenfelek ellen sokkal több kell” – indokolta a vereség okát Alonso. „Felelősnek érezzük magunkat, de előre kell tekinteni és megvizsgálni, mi az, amin változtatni kell. Az idény még csak most kezdődött, nem ezen a szinten akarunk teljesíteni”.