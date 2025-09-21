Live
A Premier League 5. fordulójában rendezett Sunderland-Aston Villa mérkőzésen már a 33. percben felvillant a piros lap. A hazaiak játékosa, Reinildo durván nemi szerven rúgta az ellenfelét, amiért a játékvezető azonnal kiállította.

A Sunderland már az első félidőben emberhátrányba került az Aston Villa elleni meccsen, miután Reinildo piros lapot kapott. A 33. percben a játékvezető nem habozott, azonnal lezavarta a pályáról a mozambiki játékost, aki alaposan megfeledkezett magáról.

Reinildo kegyetlen szabálytalanságának Matt Cash lett az áldozata
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Reinildo az ellenfele nemi szervét vette célba a stoplissal

A 31 éves hátvéd Matty Cash-sel csatázott az oldalvonal mellett, majd a földre huppant, onnét viszont jobb lábbal nagy erővel talpalt riválisa legérzékenyebb testrészébe. Az Aston Villa játékosa fájdalmas arccal terült el a földön, a vétkes viszont hevesen gesztikulálva mutatta, hogy azonnal keljen fel és ne színészkedjen. Sam Barrott játékvezető azonban nem dőlt be Reinildo magyarázkodásának, és felmutatta neki a piros lapot, miközben a kiállított focista továbbra is reklamált a bírónak.

A Villa érzékeny ponton eltalált védője aztán felgyógyult a rúgásból és a második félidőben vezetést szerzett, ám a 10 emberrel küzdő Sunderland így is egyenlíteni tudott és pontot mentett.

