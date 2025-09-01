Robbie Keane még a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharc első felvonását követően, a reptéren várakozva, éjszaka beszélgetett hosszan játékos-, majd eddigi edzői pályafutásáról. Az Origón korábban bemutattuk beszélgetésünk első részét, amelyben az ír legenda a Premier League-ben, valamint Amerikában és a válogatottban töltött éveiről mesélt, mostani cikkünkben pedig a megígért második fejezet következik, amelyben Keane az edzői munkájába enged bepillantást.

Robbie Keane január óta vezeti a Fradit

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Robbie Keane nem beszél mellé

38 évesen hagyta abba a labdarúgást. Már akkor tudta, hogy edzőként folytatja?

Sőt, már előtte is tudtam, tudatosan építettem a karrieremet, így aktív koromban, már 30 évesen megszereztem az edzői képesítést. Szóval már a visszavonulás előtt tudtam és azzal is tisztában voltam, hogy egy napon majd vezetőedző leszek egy csapatnál. A focista-pályafutásom alatt hosszú ideig voltam csapatkapitány, tíz évig a nemzeti tizenegyben, közben pedig a Tottenhamnél, majd az LA Galaxynél is, szóval mindig is bennem volt, hogy egy nap majd menedzser akarok lenni. Ez volt számomra a következő lépés, mert mindenekelőtt a futballt szeretem.

Nehéz volt a váltás? Az nem. Otthagyni a focit, az volt rendkívül nehéz. A legnehezebb az volt, hogy ott kellett hagynom a pályát, mert egész egyszerűen nem akartam feladni a karrierem.

10 éves korom óta játszottam, aztán 17 évesen már a profik között léptem pályára, ez volt az életem és hirtelen mindennek vége lett. Szóval a foci után jöhetett a második legjobb dolog: az edzősködés.

Edzőként próbálja azt a fajta mentalitást átadni a játékosoknak, amit a pályán képviselt?

A mentalitásomat, azt igen, azt viszont nem tudom átadni, ahogy én játszottam, az más. Nem várhatom el a játékosaimtól, hogy Robbie Keane-ek legyenek, ezzel tisztában vagyok. De helyette

át tudom adni a koncentráció fontosságát, az elszántságot, a profizmust, a mentalitásomat, a mindig győzni akarást, legyen szó egy edzésről vagy meccsről, nem számít, mindig akarni kell a győzelmet, történjék bármi.

Mi a legnagyobb kihívás, a legnagyobb nehézség a munkájában?

Kihagyni a játékosokat a csapatból. Át tudom érezni, milyen az focistaként, ha kihagynak, az egy nehéz dolog. Utálok kihagyni játékosokat a csapatból, de muszáj megtennem, nehéz döntéseket kell meghoznom. Nem szeretem, de meg tudom tenni és nincs vele problémám. Ez a legnehezebb része a munkámnak, de sajnos a csapat érdekében kell gondolkodnom. Szóval ez a legfontosabb és egyben a legnehezebb része is a munkámnak, de ettől még nem forgolódok álmatlanul éjszaka az ágyamban. Meghozom a döntést, és ennyi, és ha egyszer meghoztam a döntésemet, többet már nem gondolkodom rajta. Egy példával tudom ezt érzékeltetni: játékosként, ha kihagysz egy nagy lehetőséget, akkor utána két út áll előtted, vagy állandóan azon gondolkodsz, mit rontottál el, vagy tovább lépsz és a következő helyzetből már gólt rúgsz. Amikor focista voltam, ilyenkor kivertem egyből a fejemből a dolgot. Edzőként is ugyanígy teszek, nem gondolkodom rajta.