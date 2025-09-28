„Rendben volt az első félidő, jól kezdtünk, de voltak pontatlanságok, nem tudtuk megtartani a labdát, odaadtuk az ellenfélnek – de megértem a csapat fáradtságát” – idézte a Fradi.hu Robbie Keane-t. „Örülök, hogy még a szünet előtt sikerült gólt szereznünk, így nyugodtabban játszhattunk a második játékrészben.”

Robbie Keane szükség esetén meg is tudja mutatni, hogyan kell rúgni a labdát

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Őszintén szólva, még bele sem gondoltam a bajnokság állásába, azt sem tudom most megmondani, hányadik helyen vagyunk, hiszen csak a következő meccsre koncentrálok. Profi teljesítményt nyújtottunk egy mindig kellemetlen ellenféllel szemben, külön öröm, hogy kapott gól nélkül hoztuk a meccset.

Keane nyugodtan alhat, hiszen a Ferencváros jelenleg a második helyen áll, és vesztett pontott tekintetében mindössze egy ponttal áll rosszabbul a Paksnál. Ráadásul a következő fordulóban épp Bognár György csapatával meccsel a Fradi, ahol egy esetleges győzelemmel élre is ugorhat.

Fókuszban a rotáció és a frissesség

Az ír vezetőedző arról is beszélt, mi a legfontosabb feladata, amikor sűrű, heti két-három mérkőzésből álló menetrenddel kell megbirkózniuk.

„Nem kell semmit drámaian másképp csinálni, csak jól kell menedzselni a keretet. Az a kulcs, hogy mindenki készen álljon” – mondta Keane.

Ezért is pihent Varga és Alex is. Nagyon sokat kivesz a csapatból, ha például hatvan percet emberhátrányban kell játszani. Az ilyen helyzeteket csak tudatos rotációval lehet kezelni.

Szóba került Ötvös cseréje is, aki az első félidőben sárga lapot kapott a labda elrúgása miatt. „Maximálisan elégedett vagyok a játékával, de nem szabad buta sárgákat összeszedni. A sárga után éreztem, hogy kockázatos lenne bent hagyni, így inkább lecseréltem” – magyarázta a tréner.

Robbie Keane a válogatott játékosairól

Keane kitért a magyar válogatottba meghívott ferencvárosi játékosokra is. „Egy edző ilyenkor nem tehet mást. Egy futballista számára az a legnagyobb büszkeség, ha behívják a válogatottba – én is így voltam ezzel az ír válogatottban. Most kénytelen voltam Varga Barnabást és Tóth Alexet pihentetni, hogy frissek maradjanak a következő időszakra” - fogalmazott Keane, aki a kispadról azért beküldte a két játékost, akik ezt jó játékkal, Varga ráadásul góllal hálálta meg.