A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencváros 10 emberrel küzdve, az utolsó pillanatban szerzett góllal egyenlített, és harcolt ki 1-1-es döntetlent a Viktoria Plzen ellen. A mérkőzés után Robbie Keane, az FTC vezetőedzője kemény kritikát fogalmazott meg az MLSZ magyarszabályával kapcsolatban.

Az FTC bő negyed óra elteltével hátrányba került a Plzen ellen, majd a 38. perctől Makreckis kiállítása miatt 10 emberrel játszott, de amikor a csehek már elhitték, hogy nyertek, akkor jött Robbie Keane szupercseréje, aki a 94. percben kiegyenlített

Robbie Keane szupercseréje, a szerb Aleksandar Pesics a 94. percben egyenlített a Viktoria Plzen ellen
Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane kifakadt az FTC–Plzen meccs után

A Fradi ír vezetőedzője a szurkolókat és a cseréket dicsérte a bravúros pontszerzés után. 

„Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért. 

Ez a fajta akarás, ami egy Robbie Keane-csapatot jellemez! Örülnünk kell ennek a döntetlennek.

Természetesen minden meccset meg akarok nyerni, de már régóta vagyok a szakmában, így tudom, hogy ez nem teljesülhet. Az én mottóm, hogy ha nem tudsz nyerni, akkor ne kapj ki” – idézte a Magyar Nemzet Keane szavait, majd az edző a ferencvárosi szurkolókat is méltatta, mondván a 10 emberrel küzdő csapatnak csütörtök este ők voltak a 11. játékosa.

A Fradi edzője a pontszerzés miatti öröm mellett egyben feldúlt is volt a mérkőzés után, és az MLSZ magyarszabálya kapcsán keményen fogalmazott.

Zsombor Gruber (Ferencvaarosi TC) looks on during the Europa League match between Eintracht Frankfurt and Ferencvaros in Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany on January23 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Robbie Keane nem kertelt a magyarszabállyal kapcsolatban
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

„Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. 

Szerintem túl messzire mentek ezzel. Ez nem fair” 

– kezdte Keane, majd folytatta a kifakadást.

„Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás, előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint 60 meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek. Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani” – zárta a mondandóját Keane.

A Ferencváros az NB I-ben legközelebb a harmadik Győr vendégeként lép pályára.

