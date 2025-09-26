Az FTC bő negyed óra elteltével hátrányba került a Plzen ellen, majd a 38. perctől Makreckis kiállítása miatt 10 emberrel játszott, de amikor a csehek már elhitték, hogy nyertek, akkor jött Robbie Keane szupercseréje, aki a 94. percben kiegyenlített.

Robbie Keane szupercseréje, a szerb Aleksandar Pesics a 94. percben egyenlített a Viktoria Plzen ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane kifakadt az FTC–Plzen meccs után

A Fradi ír vezetőedzője a szurkolókat és a cseréket dicsérte a bravúros pontszerzés után.

„Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért.

Ez a fajta akarás, ami egy Robbie Keane-csapatot jellemez! Örülnünk kell ennek a döntetlennek.

Természetesen minden meccset meg akarok nyerni, de már régóta vagyok a szakmában, így tudom, hogy ez nem teljesülhet. Az én mottóm, hogy ha nem tudsz nyerni, akkor ne kapj ki” – idézte a Magyar Nemzet Keane szavait, majd az edző a ferencvárosi szurkolókat is méltatta, mondván a 10 emberrel küzdő csapatnak csütörtök este ők voltak a 11. játékosa.

A Fradi edzője a pontszerzés miatti öröm mellett egyben feldúlt is volt a mérkőzés után, és az MLSZ magyarszabálya kapcsán keményen fogalmazott.

Robbie Keane nem kertelt a magyarszabállyal kapcsolatban

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

„Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást.

Szerintem túl messzire mentek ezzel. Ez nem fair”

– kezdte Keane, majd folytatta a kifakadást.

„Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás, előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint 60 meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek. Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani” – zárta a mondandóját Keane.

A Ferencváros az NB I-ben legközelebb a harmadik Győr vendégeként lép pályára.