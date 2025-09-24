A Ferencváros edzője, Robbie Keane már találkozott a cseh ellenféllel a Fradi edzőjeként, hiszen a kinevezése után nem sokkal éppen a Plzen elleni párharc várt a zöld-fehérekre az Európa-liga tavaszi playoff-körében, ahol végül a hazai 1-0-s siker után Csehországban 3-0-ra nyert a Plzen és továbbjutott.

Robbie Keane, a Fradi ír edzője győzelemre készül

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Robbie Keane szerint jobb helyzetben van a Fradi

„Jobb helyzetben vagyunk, hiszen több időm volt már a srácokkal, de sok az új játékosunk. Időbe telik, hogy beépüljenek a csapatba és fontos játékosok érkeztek, mint Cadu, Jonathan Levi, Gruber Zsombor, Callum O’Dowda, Toon Raemaekers vagy éppen Gabi Kanichowsky. Alapvetően a keretünk erősebb, mint a legutóbbi párharc során” – mondta a Fradi edzője, aki szerint a csütörtöki meccs a legfontosabb és nem is akar előrébb tekinteni.

„Nincs okunk azon gondolkodni, hol fogunk végezni. A vetélytársaink, szinte mind előrébb járnak, magasabb a költségvetésük. Nagyon jó csapatunk van, tudunk jól játszani, most a holnapi meccs a legfontosabb, hogy jól kezdjünk. Megfelelő csapatszellem és energia kell, minden más csak ezután következik. Nagyon fizikális csapat az ellenfél, számíthatunk lecsorgó labdára. Mi is szeretnénk kontrollálni a meccset, amennyire lehet. Sok múlik majd a párharcokon, a pálya közepén. Videóztunk, felkészültünk, de a saját játékunkra kell koncentrálnunk és a párharcok megnyerése lehet az út a siker felé. Ha ez sikerül, akkor nyerhetünk, de nem lesz egyszerű meccs, kemény az ellenfél egy remek edzővel” – emelte ki Keane, akit Caduról is kérdeztek, hiszen ő éppen a Plzen csapatától érkezett a Fradihoz.

„Cadu akkor még ellenünk játszott. Jó srác, nagyon pozitív, örülök, hogy velünk van, és több poszton is bevethető. Sokat ad a csapathoz és nagy segítség az ő jelenléte, fontos szerepe lehet majd neki is” – mondta Keane, akit még Gruber Zsombor játékáról kérdeztek, de az ír szakember semmit sem akart elmondani a holnapi kezdővel kapcsolatban.

„Szeretné, hogy a teljes kezdőt elmondjam, hogy a cseh kolléga majd elmondja az edzőnek? Ha a csehek elmondják a kezdőt, akkor én is mondok egy-két kezdőjátékost” – lepett meg mindenkit Keane, aki annyit elárult, hogy valamelyik részében a meccsnek biztosan szerepelni fog Gruber.

„Nagyon fontos, hogy a fiatalok kit tudják venni a részüket a munkából. Ha hazai pályán jól szerepelnek, akkor nemzetközi szinten is meg kell mutatniuk magukat. Ez választja el a jó és a kiváló játékosokat, hogy ki tudnak emelkedni a mezőnyből. Ez nemcsak holnapra, hanem a többi meccsre is igaz. Fontos, hogy a fiatalok megmutassák magukat. Jó nyerni utálok veszíteni, de ugyanennyire jó látni, ahogy a fiatalok fejlődnek A lehetőség adott nekik Tóth Alex, Gruber és Madarász esetében is” – mondta Keane, aki még annyit elárult, hogy majdnem teljes a kezdőcsapat a fejében.